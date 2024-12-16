Податки за продаж авто у 2025 році — скільки будуть платити українці

Людина рахує гроші. Фото: УНІАН

28 листопада Президент України Володимир Зеленський підписав закон, який передбачає підвищення податків. Нові норми набули чинності з 1 грудня та торкнулись вони не лише бізнесу, а й автовласників.

Про те, скільки податків потрібно буде заплатити за продаж авто у 2025 році, пояснили на сайті Головного сервісного центру МВС.

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Що змінилось в грудні 2024 року

Одним із ключових моментів є зміни у військовому зборі. Цей податок був запроваджений у серпні 2014 року як тимчасовий захід для фінансування оборонних потреб країни.

Протягом усіх цих років його ставка становила 1,5%. Податок стягувався з заробітних плат, доходів підприємців, але не поширювався на соціальні виплати, такі як пенсії та стипендії.

До цього часу кошти від військового збору надходили до загального бюджету. Хоча основною метою збору було додаткове фінансування армії, ці кошти могли спрямовуватись на інші державні потреби.

Новий закон передбачає, що тепер військовий збір буде спрямовуватися до спеціального фонду і використовуватиметься виключно для фінансування Збройних сил України. Крім того, ставка збору збільшилась до 5%.

Який податок потрібно заплатити під час продажу автомобіля

З 1 грудня також вводяться нові правила оподаткування операцій з продажу автотранспорту. Автовласники зобов’язані сплачувати податок при продажу легкових автомобілів, мотоциклів і мопедів за такою схемою:

Перше авто — 0%. Друге авто — 5% від вартості плюс 5% військового збору. Третє та наступні авто — 18% від вартості плюс 5% військового збору.

Для автобусів, вантажних автомобілів, спецтехніки та іншого транспорту податок складе 5% при першій та другій операції та 18% при третій і наступних. Водночас для військовослужбовців та працівників силових структур ставка військового збору залишатиметься незмінною — 1,5%.

Що ще варто знати

Раніше ми писали, що в Україні планують посилити нагляд за фінансами для боротьби з ухиленням від податків серед ФОП. Основну увагу зосередять на різкому зростанні операцій, досягненні лімітів, дробленні переказів і великих грошових надходженнях.

Також ми розповідали, що не всі ФОП знають, що для них є окрема ставка єдиного податку 15%. У деяких випадках представники 1-3 груп повинні платити саме цю ставку, а не звичайну.