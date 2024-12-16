Налоги за продажу авто в 2025 году — сколько будут платить украинцы

Человек считает деньги. Фото: УНИАН

28 ноября Президент Владимир Зеленский подписал закон, предусматривающий повышение налогов. Новые нормы вступили в силу с 1 декабря и затронули не только бизнес, но и автовладельцев.

О том, сколько налогов нужно будет заплатить за продажу автомобилей в 2025 году, пояснили на сайте Главного сервисного центра МВД.

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Что изменилось в декабре 2024 года

Одним из ключевых моментов есть изменения в военном сборе. Этот налог был введен в августе 2014 г. как временное мероприятие для финансирования оборонных потребностей страны.

В течение всех этих лет его ставка составляла 1,5%. Налог взимался с заработной платы, доходов предпринимателей, но не распространялся на социальные выплаты, такие как пенсии и стипендии.

До этого времени средства от военного сбора поступали в общий бюджет. Хотя основной целью сбора было дополнительное финансирование армии, эти средства могли быть направлены на другие государственные нужды.

Новый закон предусматривает, что теперь военный сбор будет направляться в специальный фонд и использовать исключительно для финансирования Вооруженных сил Украины. Кроме того, ставка по сбору увеличилась до 5%.

Какой налог нужно заплатить при продаже автомобиля

С 1 декабря также вводятся новые правила налогообложения сделок по продаже автотранспорта. Автовладельцы обязаны платить налог при продаже легковых автомобилей, мотоциклов и мопедов по такой схеме:

Первое авто — 0%. Второй автомобиль — 5% от стоимости плюс 5% военного сбора. Третий и последующий автомобиль — 18% от стоимости плюс 5% военного сбора.

Для автобусов, грузовых автомобилей, спецтехники и другого транспорта налог составит 5% при первой и второй операциях и 18% при третьей и последующих. В то же время, для военнослужащих и работников силовых структур ставка военного сбора будет оставаться неизменной — 1,5%.

Что еще стоит знать

Ранее мы писали, что в Украине планируется ужесточить надзор за финансами для борьбы с уклонением от налогов среди ФЛП. Основное внимание будет сосредоточено на резком росте операций, достижении лимитов, дроблении переводов и больших денежных поступлениях.

Также мы рассказывали, что не все ФЛП знают, что для них есть отдельная ставка единого налога в 15%. В некоторых случаях представители 1-3 групп должны платить именно эту ставку, а не обычную.