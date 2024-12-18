Налоги за наемных сотрудников – какие ставки и суммы в 2025 году

Украинские гривны в руках. Фото: УНИАН

Государственный бюджет на 2025 год уже утвердили, так что предпринимателям известны основные показатели для расчета налогов — минимальная заработная плата и прожиточный минимум для трудоспособных лиц. Нанимая сотрудников, необходимо понимать, что за них придется ежемесячно платить налоги.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, какие суммы налогов за работников в 2025 году.

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Какие налоги нужно платить

Предприниматели, имеющие наемных сотрудников, должны регулярно удерживать с их зарплаты налог на доходы физических лиц и военный сбор. Плюс они из своего кармана платят единый социальный взнос в Пенсионный фонд для начисления страхового стажа. Суммы зависят от дохода сотрудника и составляют в 2025 году:

НДФЛ — 18%;

военный сбор — 5%;

ЕСВ — 22%.

К примеру, если человек зарабатывает минимальную ставку, то есть 8 000 грн в месяц, то из этой суммы работодатель должен забрать 1 440 грн налога на доходы физических лиц и 400 грн военного сбора. За свой счет ему нужно отчислить 1 760 грн единого социального взноса. Следовательно, общая сумма налога за одного наемного сотрудника в 2025 году составит минимум 3 600 грн.

Отметим, кроме налогов за наемных работников, ФЛП должны платить деньги в бюджет и за себя. В 2025 году появится обязанность отчислять военный сбор в размере 10% от минимальной зарплаты (для предпринимателей упрощенной системы 1 и 2 группы) или 1% от дохода (для представителей 3 группы). Плюс отменят военную льготу, позволявшую не платить единый социальный взнос за себя.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, автовладельцы столкнулись с новыми правилами налогообложения прибыли от продаж транспортных средств. С 1 декабря деньги от продажи второго автомобиля подлежат налогообложению военным сбором по ставке 5% плюс НДФЛ в размере 5%.

Также мы писали, что некоторым предпринимателям нужно уплачивать 15% единого налога. Это касается представителей всех групп при превышении установленного годового лимита дохода. Вышедшую за пределы лимита сумму нужно обложить новой ставкой ЕН.