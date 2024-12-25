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ФОП не платитимуть податок у грудні — Зеленський підписав закон

25 грудня 2024 10:14
Єлизавета Супівська - редактор
Повышение налогов для ФЛП перенесут — когда нужно платить военный сбор
Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП
Єлизавета Супівська - редактор

Президент України Володимир Зеленський 25 грудня 2024 року підписав закон, який скасовує підвищення податків для ФОПів "заднім числом" і переносить запровадження військового збору на 1 січня. Тож фізичні особи-підприємці у грудні не будуть сплачувати нові податки.

Про це йдеться на офіційному сайті Верховної Ради України.

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Закон про підвищення податків і встановлення військового збору для представників бізнесу набув чинності 1 грудня, що означало запровадження нового фінансового навантаження для підприємців саме з останнього місяця 2024 року. Проте майже одразу народні депутати проголосували за правки, які переносять утвердження ВЗ на січень 2025 року, а не "заднім числом.

На підписання законопроєкту президентом Зеленським чекали кілька тижнів. Експерти та економісти в один голос стверджували, що хвилюватися не треба — глава держави зробить це у грудні, щоб правки набули чинності у 2024 році та звільнили ФОПів від військового збору до 1 січня. Через 17 днів Володимир Зеленський підписав документ.

ФОП не платитимуть податок у грудні — Зеленський підписав закон - фото 1
Картка законопроєкту №9319 на сайті ВРУ. Фото: скриншот

Таким чином, ставку військового збору за грудень сплачувати не потрібно. Вже за січень представникам 1 та 2 групи єдиного податку доведеться віддати в державний бюджет 10% від мінімальної заробітної плати — 800 грн. А представники 3 групи спрощеної системи платитимуть 1% від доходу за звітний період (квартал).

Нагадаємо, деякі фізичні особи-підприємці мають пільги зі сплати єдиного податку. Йдеться про мобілізованих ФОПів: їх звільнили від податкових зобов’язань на період служби. Але після демобілізації доведеться виконати кілька законодавчих вимог.  

Також ми писали, що підвищений військовий збір (5% замість 1,5%) поширюється майже на всі операції купівлі-продажу нерухомості. Зокрема випадки, коли квартира перебувала у власності менше трьох років. Продавці будуть перекладати збільшені ставку ВЗ на покупців, аби уникнути додаткових витрат.

Володимир Зеленський ФОП податки підприємці військовий збір

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