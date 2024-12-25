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ФЛП не будут платить налог в декабре — Зеленский подписал закон

25 декабря 2024 10:14
Елизавета Супивская - редактор
Повышение налогов для ФЛП перенесут – Зеленский подписал закон
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП
Елизавета Супивская - редактор

Президент Украины Владимир Зеленский 25 декабря 2024 года подписал закон, который отменяет повышение налогов для ФЛП "задним числом" и переносит введение военного сбора на 1 января. Так что физические лица-предприниматели в декабре не будут платить новые налоги.

Об этом говорится на официальном сайте Верховной Рады Украины.

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Закон о повышении налогов и установлении военного сбора для представителей бизнеса вступил в силу 1 декабря, что означало введение новой финансовой нагрузки для предпринимателей именно с последнего месяца 2024 года. Однако почти сразу народные депутаты проголосовали за правки, которые переносят утверждение ВС на январь 2025-го, а не "задним числом".

Подписания законопроекта президентом Зеленским ждали несколько недель. Эксперты и экономисты в один голос утверждали, что волноваться не надо — глава государства сделает это в декабре, чтобы правки вступили в силу в 2024 году и освободили ФЛП от военного сбора до 1 января. Спустя 17 дней Владимир Зеленский подписал документ.

ФЛП не будут платить налог в декабре — Зеленский подписал закон - фото 1
Карточка законопроекта №9319 на сайте ВРУ. Фото: скриншот

Таким образом, ставку военного сбора за декабрь уплачивать не нужно. Уже за январь представителям 1 и 2 группы единого налога придется отдать в государственный бюджет 10% от минимальной заработной платы — 800 грн. А представители 3 группы упрощенной системы будут платить 1% от дохода за отчетный период (квартал).

Напомним, некоторые физические лица-предприниматели имеют льготы по уплате единого налога. Речь идет о мобилизованных ФЛП: их освободили от налоговых обязательств на период службы. Но после демобилизации придется выполнить несколько законодательных требований.

Также мы писали, что повышенный военный сбор (5% вместо 1,5%) распространяется почти на все сделки купли-продажи недвижимости. В частности на случаи, когда квартира находилась в собственности менее трех лет. Продавцы будут перекладывать увеличенную ставку ВС на покупателей во избежание дополнительных расходов.

Владимир Зеленский ФЛП налоги предприниматели военный сбор

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