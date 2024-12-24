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Очікуваний наслідок підвищення податків — що сталося з ФОПами

24 грудня 2024 12:38
Єлизавета Супівська - редактор
ФОПи масово закриваються – що вплинуло на рішення підприємців
Українці користуються Електронним кабінетом платника. Фото: zak.tax.gov.ua
Єлизавета Супівська - редактор

Зміни в Податковому кодексі, запроваджені з 1 грудня 2024 року, призвели до різкого збільшення кількості ФОПів, які закрилися чи планують припинити діяльність найближчим часом. За період від моменту підписання закону про підвищення податків Президентом України Володимиром Зеленським (28 листопада) до 17 грудня 24 497 підприємців відкликали реєстрацію.

Про це свідчать результати дослідження Опендатаботу.

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Чому ФОПи масово закриваються

В опитуванні взяли участь 31 694 фізичні особи-підприємці — представники малого і середнього бізнесу. Результати виявилися невтішними: чимало респондентів заявили про готовність закритися в найближчій перспективі. Відсотковий розподіл за відповідями має такий вигляд:

  • 27% хочуть припинити діяльність вже скоро;
  • 7% планували закритися у 2024 року, але непрацюючі держреєстри завадили цьому;
  • 20% хочуть відкликати реєстрацію ФОП у 2025 році.

З усіх опитаних, хто планує припинити господарську діяльність, більше половини — 62% — ухвалили вимушене рішення з огляду на підвищення податків. І лише 19% відповіли, що закриваються через проблеми в бізнесі. З 28 листопада, коли закон підписав президент Зеленський, і до 17 грудня вже зникли 24 497 ФОПів.

Очікуваний наслідок підвищення податків — що сталося з ФОПами - фото 1
Результати опитування ФОПів. Фото: скриншот/Опендатабот

"За цей саме період відкрилося у 2,2 рази менше нових справ: 10 947. До порівняння, у відповідний період торік на 4 нових ФОПи припадав лише 1, що закривався. Наразі через масштабну атаку проросійських хакерів на державні реєстри закриття бізнесу або ж дуже ускладнене, або ж неможливе", — йдеться в дослідженні.

Виходить, що податкове нововведення призвело до масового закриття фізичних осіб-підприємців. Нагадаємо, з 1 січня 2025 року (якщо Володимир Зеленський підпише правки до закону до завершення грудня) ФОПи будуть сплачувати в державний бюджет військовий збір:

  • 1 і 2 група єдиного податку — 10% від мінімальної зарплати;
  • 3 група єдиного податку — 1% від доходу.

Плюс у прийдешньому році скасують воєнну пільгу зі сплати єдиного соціального внеску. Отже бізнес сплачуватиме додатково 1 760 грн щомісяця, а раніше мав змогу самостійно вирішувати, чи здійснювати регулярні платежі.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, в Україні можуть затвердити прогресивну шкалу оподаткування доходів фізичних осіб. За словами Данила Гетманцева, після війни народні депутати повернуться до голосування. Тоді зарплати людей та інші доходи обкладатимуть різними ставками ПДФО залежно від міри зростання заробітку платника.

Також ми писали, що ФОПи повинні вчасно сплачувати єдиний податок, інакше контролюючий орган нарахує штрафи і пеню. Розмір санкцій залежить від групи спрощеної системи: 1 і 2 групи платять фіксовані суми, а представники 3 групи — відсоток від заборгованості.

ФОП податки опитування бізнес підприємці

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Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

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