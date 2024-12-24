ФЛП массово закрываются – что повлияло на решения предпринимателей

Украинцы пользуются Электронным кабинетом плательщика. Фото: zak.tax.gov.ua

Изменения в Налоговом кодексе, введенные с 1 декабря 2024 года, привели к резкому увеличению количества ФЛП, которые закрылись или планируют прекратить деятельность в ближайшее время. За период с момента подписания закона о повышении налогов Президентом Украины Владимиром Зеленским (28 ноября) до 17 декабря 24 497 предпринимателей отозвали регистрацию.

Об этом свидетельствуют результаты исследования Опендатабота.

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Почему ФЛП массово закрываются

В опросе приняли участие 31 694 физических лица-предпринимателя — представители малого и среднего бизнеса. Результаты оказались неутешительными: многие респонденты заявили о готовности закрыться в ближайшей перспективе. Процентное распределение по ответам выглядит таким образом:

27% хотят прекратить деятельность уже скоро;

7% планировали закрыться в 2024 году, но неработающие госреестры помешали этому;

20% хотят отозвать регистрацию ФЛП в 2025 году.

Из всех опрошенных, кто планирует прекратить хозяйственную деятельность, более половины — 62% — приняли вынужденное решение из-за повышения налогов. И только 19% ответили, что закрываются из-за проблем в бизнесе. С 28 ноября, когда закон подписал президент Зеленский, и до 17 декабря уже исчезли 24 497 ФЛП.

Результаты опроса ФЛП. Фото: скриншот/Опендатабот

"За этот же период открылось в 2,2 раза меньше новых дел: 10 947. Для сравнения, в соответствующий период прошлого года на 4 новых ФЛП приходился только 1, что закрылся. Сейчас из-за масштабной атаки пророссийских хакеров на государственные реестры закрытие бизнеса или очень осложненно, или невозможно", — говорится в исследовании.

Выходит, что налоговое нововведение привело к массовому закрытию физических лиц-предпринимателей. Напомним, с 1 января 2025 года (если Владимир Зеленский подпишет правки к закону до завершения декабря) ФЛП будут платить в государственный бюджет военный сбор:

1 и 2 группа единого налога — 10% от минимальной зарплаты;

3 группа единого налога — 1% от дохода.

Плюс в грядущем году отменят военную льготу по уплате единого социального взноса. Так что бизнес будет платить дополнительно 1 760 грн ежемесячно, а раньше мог самостоятельно решать, осуществлять ли регулярные платежи.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, в Украине могут утвердить прогрессивную шкалу обложения доходов физических лиц. По словам Даниила Гетманцева, после войны народные депутаты вернутся к голосованию. Тогда зарплаты людей и другие доходы будут облагать разными ставками НДФЛ в зависимости от степени роста заработка плательщика.

Также мы писали, что ФЛП должны своевременно уплачивать единый налог, иначе контролирующий орган начислит штрафы и пеню. Размер санкций зависит от группы упрощенной системы: 1 и 2 группы платят фиксированные суммы, а представители 3 группы — процент от задолженности.