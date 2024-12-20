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Нові податки після війни — що можуть змінити для українців

20 грудня 2024 17:56
Єлизавета Супівська - редактор
Нові податки на доходи для українців – що може змінитися після війни
Гривні в гаманці. Фото: УНІАН
Єлизавета Супівська - редактор

Українців можуть очікувати чергові податкові зміни після завершення війни. Верховна Рада буде змушена ухвалити прогресивну шкалу оподаткування доходів фізичних осіб. За цією системою ставки ПДФО збільшуються у міру зростання заробітку платника податків.

Про це розповів голова комітету ВРУ з питань фінансів, податкової і митної політики Данило Гетманцев в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

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На наступному скликанні парламенту, саме післявоєнному, народні депутати повернуться до ухвалення прогресивної шкали оподаткування. Фінансова практика оперує двома видами прогресії: простою і складною. В першому випадку ставки податку збільшуються в міру зростання всієї суми доходу фізичної особи.

Складна шкала передбачає поділ доходів на частини, кожна з яких обкладається різною ставкою. Виходить, доведеться більше платити не за весь об’єкт оподаткування, а за окремий сегмент, що фінасново перевищив попередній.

"І там частина шкали буде вищою за 18%, частина буде нижчою. Думаю, що це абсолютно правильне рішення, до якого ми вже готові", — зауважив Данило Гетманцев.

Що стосується військового збору, який підвищили для фізичних осіб і підприємців наприкінці 2024 року, то голова комітету чітко заявив: ставка 5% діятиме виключно протягом воєнного стану. Після завершення бойових дій додаткові 3,5% автоматично нівелюються, причому не знадобляться окремі зміни до закону.

"Термін визначено однозначно, не потрібно ніяких змін до закону, не потрібно ніяких обговорень — ці 3,5% зіскочать самі по собі", — констатував він.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, підвищений військовий збір поширюється майже на всі операції купівлі-продажу нерухомості. Експерти ринку прогнозують, що продавці включатимуть нову ставку 5% у вартість квартир, аби мінімізувати власні фінансові втрати. Тож на практиці військовий збір сплачуватимуть саме кінцеві споживачі.

Також ми писали, що фізичних осіб-підприємців штрафують за невчасну сплату єдиного податку. Представники 1 та 2 групи віддають фіксовану суму санкції — 50% від розміру ЄП. А ФОПи 3 групи спрощеної системи повинні платити відсоток від заборгованості, який збільшується з часом.

податки гроші доходи зарплатня військовий збір

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