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Новые налоги после войны — что могут изменить для украинцев

20 декабря 2024 17:56
Елизавета Супивская - редактор
Новые налоги на доходы для украинцев – что может измениться после войны
Гривны в кошельке. Фото: УНИАН
Елизавета Супивская - редактор

Украинцев могут ждать очередные налоговые изменения после окончания войны. Верховная Рада будет вынуждена принять прогрессивную шкалу обложения доходов физических лиц. По этой системе ставки НДФЛ увеличиваются по мере роста заработка налогоплательщика.

Об этом рассказал глава комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

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На следующем созыве парламента, послевоенном, народные депутаты вернутся к принятию прогрессивной шкалы налогообложения. Финансовая практика оперирует двумя видами прогрессии: простой и сложной. В первом случае ставки налога растут по мере роста всей суммы дохода физического лица.

Сложная шкала предполагает разделение доходов на части, каждая из которых облагается разной ставкой. Выходит, придется больше платить не за весь объект налогообложения, а за отдельный сегмент, который финансово превысил предыдущий.

"И там часть шкалы будет выше 18%, часть будет ниже. Думаю, что это абсолютно правильное решение, к которому мы уже готовы", — отметил Даниил Гетманцев.

Что касается военного сбора, который повысили для физических лиц и предпринимателей в конце 2024 года, то председатель комитета четко заявил: ставка 5% будет действовать исключительно во время военного положения. После завершения боевых действий дополнительные 3,5% автоматически нивелируются, причем не потребуются отдельные изменения в законе.

"Срок определен однозначно, не требуется никаких изменений в закон, не требуется никаких обсуждений — эти 3,5% соскочат сами по себе", — констатировал он.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, повышенный военный сбор распространяется почти на все сделки купли-продажи недвижимости. Эксперты рынка прогнозируют, что продавцы будут включать новую ставку 5% в стоимость квартир, дабы минимизировать финансовые потери. Так что на практике военный сбор будут платить именно конечные потребители.

Также мы писали, что физических лиц-предпринимателей штрафуют за несвоевременную уплату единого налога. Представители 1 и 2 группы отдают фиксированную сумму санкции — 50% от размера ЕН. А ФЛП 3 группы упрощенной системы должны платить процент от задолженности, увеличивающейся со временем.

налоги деньги доходы зарплата военный сбор

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