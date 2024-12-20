Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Економіка arrow Податок на нерухомість ляже на плечі покупців — що варто знати arrow

Податок на нерухомість ляже на плечі покупців — що варто знати

20 грудня 2024 11:32
Єлизавета Супівська - редактор
Податок на продаж квартири 2025 – чому платитимуть покупці, а не власники
Гривні різних номіналів. Фото: Unsplash
Єлизавета Супівська - редактор

З 1 грудня 2024 року військовий збір виріс до 5% замість 1,5%. Він поширюється майже на всі операції з нерухомістю, зокрема на продаж об’єктів, де право власності менше трьох років. Загальне податкове навантаження тепер становить 12% (було 8,5%). Продавці будуть закладати збільшений військовий збір у вартість квартир.

Сайт Новини.LIVE розповідає, як нові податки вплинуть на ринок нерухомості.

Читайте також:

Податки на нерухомість з 1 грудня

Як зауважив юрист Хмельницької ГО "Подільська правова ліга" Руслан Малий, порядок оподаткування операцій з продажу об’єктів нерухомого майна окреслений у статті 172 Податкового кодексу України. Згідно з законом, на продавця (інколи на покупця) покладають такі фінансові зобов’язання:

  • 1% від вартості — внесок у Пенсійний фонд;
  • 1% від вартості — державне мито за нотаріальне посвідчення договору;
  • 5% від вартості — військовий збір;
  • 5% від вартості — податок на доходи фізичних осіб (якщо квартира перебувала у власності менше трьох років).

Виходить, загальні витрати становлять 12%. Якщо йдеться про третю угоду протягом року, то ставка ПДФО збільшується до 18%.

Які наслідки для українців

З одного боку, продавцям доведеться більше коштів віддавати державі. Але на практиці все навпаки. Власники житла закладають збільшений військовий збір у вартість нерухомості, аби компенсувати майбутні витрати. Фактично податок сплачує покупець, погоджуючись придбати об’єкт дорожче.

"З 1 грудня зросли податки на продаж квартири, якщо вона була у власності менш, ніж 3 роки. Тепер це 12% від вартості. Але продавці ці витрати перекладають на покупця. Також майже всі квартири продаються через ріелторів. Виходить, що покупець ще повинен заплатити 3-5% ріелтору", — констатувала користувачка соціальної мережі Threads.

  • Податок на нерухомість ляже на плечі покупців — що варто знати - фото 1
    Що думають українці про податки на нерухомість. Фото: скриншот
  • Податок на нерухомість ляже на плечі покупців — що варто знати - фото 2
    Що думають українці про податки на нерухомість. Фото: скриншот
  • Податок на нерухомість ляже на плечі покупців — що варто знати - фото 3
    Що думають українці про податки на нерухомість. Фото: скриншот
  • Податок на нерухомість ляже на плечі покупців — що варто знати - фото 4
    Що думають українці про податки на нерухомість. Фото: скриншот
  • Податок на нерухомість ляже на плечі покупців — що варто знати - фото 5
    Що думають українці про податки на нерухомість. Фото: скриншот
1 / 5

Наслідок для кінцевих споживачів очевидний: ціни на житло виростуть в межах нового податкового навантаження. Але тоді існує ризик втратити частину клієнтів, які шукатимуть більш вигідні варіанти, і понизити ліквідність об’єкту.

Як розповіла в ексклюзивному коментарі редакції Новини.LIVE оглядачка ринку нерухомості Вікторія Берещак, "продавець завжди повинен розуміти, що коли він виставляє квартиру на продаж, дуже важливо встановити правильну ринкову вартість цього лота і не завищувати її захмарно".

Максимальна націнка — 25%, і це включно зі станом ремонту, наповненням технікою/меблями, якістю матеріалів тощо. Необґрунтовано підіймаючи вартість, треба бути готовим до збільшення періоду перебування житла в продажу. Щоб уникнути застою, продавцям варто йти на фінансові поступки, зокрема пропонуючи поділити додаткові платежі.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, українців хвилюють питання щодо попиту на квартири, сучасних трендів на ринку нерухомості, вартості житла, дохідності інвестицій тощо. Аби фінансово не "прогоріти", бажано розбиратися в основних аспектах і дізнатися актуальну ситуацію на українському ринку.

Також ми писали, що ціни на житло значно виросли за 2024 рік. Найбільший відсоток подорожчання зафіксували на заході України. В Луцьку вартість піднялася майже на 30%, натомість у Києві показники залишилися на минулорічному рівні.

податки нерухомість ціни на квартири житло купити квартиру

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

11:44 Відомі лікарі вдосконалять програму навчання для медиків Львова

11:39 Кличко назвав кількість постраждалих внаслідок атаки на Київ

11:35 Шість спалахів на Сонці — чи чекати на магнітні бурі сьогодні

11:32 Податок на нерухомість ляже на плечі покупців — що варто знати

11:32 Садовий зробив заяву з приводу забудови парку 700-річчя Львова

Фінал війни в Україні вирішить все, — велике інтервʼю Подоляка - 80x80

Фінал війни в Україні вирішить все, — велике інтервʼю Подоляка

11:31 На Одещині заплатять 11 млн жінці депутата — за що

11:11 У Києві від атаки Росії пошкоджено костел Святого Миколая — фото

11:06 Кличко приїхав на місце падіння уламків у Києві — фото

11:00 Соцстрахування по-новому — хто отримає 40 тис. грн у 2025-му

10:59 Хто захистив Одесу від російського десанту — нові подробиці

11:44 Відомі лікарі вдосконалять програму навчання для медиків Львова

11:39 Кличко назвав кількість постраждалих внаслідок атаки на Київ

11:35 Шість спалахів на Сонці — чи чекати на магнітні бурі сьогодні

11:32 Податок на нерухомість ляже на плечі покупців — що варто знати

11:32 Садовий зробив заяву з приводу забудови парку 700-річчя Львова

Фінал війни в Україні вирішить все, — велике інтервʼю Подоляка - 80x80

Фінал війни в Україні вирішить все, — велике інтервʼю Подоляка

11:31 На Одещині заплатять 11 млн жінці депутата — за що

11:11 У Києві від атаки Росії пошкоджено костел Святого Миколая — фото

11:06 Кличко приїхав на місце падіння уламків у Києві — фото

11:00 Соцстрахування по-новому — хто отримає 40 тис. грн у 2025-му

10:59 Хто захистив Одесу від російського десанту — нові подробиці

06:40 Нові ціни на латунь — яка вартість кольорових металів у грудні

19 грудня 2024

21:37 Новий рік в Одесі — скільки коштуватиме відпочинок на свята

06:40 В Україні дорожчають кольорові метали — ціни на алюміній у грудні

Ексклюзив

06:34 Одеський "Привоз" напередодні свят — наскільки зросли ціни

06:25 Купуйте поки дешеве — порівняння цін на пальне в Україні та ЄС

06:22 Україна не в лідерах — яка зарплата у військових в інших країнах

18 грудня 2024

07:15 Ви здивуєтесь — порівняння цін на продукти у Грузії та в Україні

06:40 Ціни на мідь знову ростуть — ціни на кольорові метали у грудні

06:25 Старійте за кордоном — порівняння пенсій в Україні та країнах ЄС

17 грудня 2024
Ексклюзив

22:37 Коли одесити планують святкувати Різдво — опитування

Text

10:16 Удар по Києву — Шаманов розповів про загиблого та руйнування

Text

08:30 Зеленський жорстко принизив Путіна — ефір Ранок.LIVE

19 грудня 2024
Text

19:51 Експерт спрогнозував різкий стрибок цін на м’ясо, молоко та овочі

Text

17:50 Зеленський зробив заяву щодо припинення вогню — ефір Вечір.LIVE

Text

14:32 Подоляк пояснив, за яких умов будуть проведені вибори в Україні

Text

13:00 Зеленський погодився на миротворців в Україні — ефір День.LIVE

Text

12:51 Войцехівський пояснив, чому онлайн-вибори в Україні неможливі

Фінал війни в Україні вирішить все, — велике інтервʼю Подоляка - 80x80

Фінал війни в Україні вирішить все, — велике інтервʼю Подоляка

Text

12:17 Сприяло керівництво — нардеп прокоментував скандал в 211 бригаді

Text

11:07 Сазонов наголосив на проблемі бюрократії в армії

Text

09:53 Подоляк назвав спосіб, як викорінити корупцію в Україні

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

01:20 Зніміть головний убір — який штраф за їзду водія в шапці

6 грудня 2024

20:00 Мобілізація чоловіків віком 50+ — кого не братимуть в армію

14 грудня 2024

04:30 Скільки триватиме мобілізація у 2025 році — вже є інформація

6 грудня 2024

16:16 Ф'юрі раптово скасував бій та хоче знайти кращого суперника

8 грудня 2024

19:20 Військова форма не для всіх — які штрафи загрожують українцям

9 грудня 2024

14:12 Заготівля дров — чи можна збирати сухостій на узбіччі дороги

13 грудня 2024

12:07 Тисяча від Зеленського — чи можна витратити в супермаркеті

8 грудня 2024

08:45 Пільги для пенсіонерів — що зміниться в 2025 році

18 грудня 2024

23:03 Статус "Знято" у "Резерв+" — що він означає

12 грудня 2024

18:26 У НАТО назвали кількість втрат у війні в Україні