Податок на продаж квартири 2025 – чому платитимуть покупці, а не власники

Гривні різних номіналів. Фото: Unsplash

З 1 грудня 2024 року військовий збір виріс до 5% замість 1,5%. Він поширюється майже на всі операції з нерухомістю, зокрема на продаж об’єктів, де право власності менше трьох років. Загальне податкове навантаження тепер становить 12% (було 8,5%). Продавці будуть закладати збільшений військовий збір у вартість квартир.

Сайт Новини.LIVE розповідає, як нові податки вплинуть на ринок нерухомості.

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Податки на нерухомість з 1 грудня

Як зауважив юрист Хмельницької ГО "Подільська правова ліга" Руслан Малий, порядок оподаткування операцій з продажу об’єктів нерухомого майна окреслений у статті 172 Податкового кодексу України. Згідно з законом, на продавця (інколи на покупця) покладають такі фінансові зобов’язання:

1% від вартості — внесок у Пенсійний фонд;

1% від вартості — державне мито за нотаріальне посвідчення договору;

5% від вартості — військовий збір;

5% від вартості — податок на доходи фізичних осіб (якщо квартира перебувала у власності менше трьох років).

Виходить, загальні витрати становлять 12%. Якщо йдеться про третю угоду протягом року, то ставка ПДФО збільшується до 18%.

Які наслідки для українців

З одного боку, продавцям доведеться більше коштів віддавати державі. Але на практиці все навпаки. Власники житла закладають збільшений військовий збір у вартість нерухомості, аби компенсувати майбутні витрати. Фактично податок сплачує покупець, погоджуючись придбати об’єкт дорожче.

"З 1 грудня зросли податки на продаж квартири, якщо вона була у власності менш, ніж 3 роки. Тепер це 12% від вартості. Але продавці ці витрати перекладають на покупця. Також майже всі квартири продаються через ріелторів. Виходить, що покупець ще повинен заплатити 3-5% ріелтору", — констатувала користувачка соціальної мережі Threads.

Що думають українці про податки на нерухомість. Фото: скриншот

Що думають українці про податки на нерухомість. Фото: скриншот

Що думають українці про податки на нерухомість. Фото: скриншот

Що думають українці про податки на нерухомість. Фото: скриншот

Що думають українці про податки на нерухомість. Фото: скриншот 1 / 5

Наслідок для кінцевих споживачів очевидний: ціни на житло виростуть в межах нового податкового навантаження. Але тоді існує ризик втратити частину клієнтів, які шукатимуть більш вигідні варіанти, і понизити ліквідність об’єкту.

Як розповіла в ексклюзивному коментарі редакції Новини.LIVE оглядачка ринку нерухомості Вікторія Берещак, "продавець завжди повинен розуміти, що коли він виставляє квартиру на продаж, дуже важливо встановити правильну ринкову вартість цього лота і не завищувати її захмарно".

Максимальна націнка — 25%, і це включно зі станом ремонту, наповненням технікою/меблями, якістю матеріалів тощо. Необґрунтовано підіймаючи вартість, треба бути готовим до збільшення періоду перебування житла в продажу. Щоб уникнути застою, продавцям варто йти на фінансові поступки, зокрема пропонуючи поділити додаткові платежі.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, українців хвилюють питання щодо попиту на квартири, сучасних трендів на ринку нерухомості, вартості житла, дохідності інвестицій тощо. Аби фінансово не "прогоріти", бажано розбиратися в основних аспектах і дізнатися актуальну ситуацію на українському ринку.

Також ми писали, що ціни на житло значно виросли за 2024 рік. Найбільший відсоток подорожчання зафіксували на заході України. В Луцьку вартість піднялася майже на 30%, натомість у Києві показники залишилися на минулорічному рівні.