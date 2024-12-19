Ціни на квартири в Україні — де найбільше подорожчало житло

Житлові квартири. Фото: Pexels

В деяких обласних центрах значно виросла вартість квартир. 2024 рік демонстрував тенденцію до дорожчання житла в Україні, особливо в центральних і західних регіонах, що обумовлено відносним відновленням економіки і віддаленістю від активних бойових дій.

Про це йдеться в дайджесті від OLX Нерухомість.

Читайте також:

Де найбільше подорожчали квартири

В поточному році ціни значно виросли на заході України. Натомість обласні центри, які знаходяться під регулярними обстрілами росіян і наближені до лінії фронту, показали протилежні результати. Лідер за вартістю житла — Київ, за ним у рейтингу розташувалися Львів та Ужгород. Цей тренд розпочався після 24 лютого 2022 року і досі триває.

"Найбільше зростання цін на 1-, 2- та 3-кімнатні квартири зафіксовано в Рівному. Також помітний ріст відбувся у Луцьку та Житомирі — від 7% до 29%, що зумовлено відносно безпечнішим розташуванням та попитом з боку внутрішньо переміщених осіб", — йдеться в дослідженні.

Рейтинг міст за збільшенням вартості 1-кімнатної квартири в доларах протягом 2024 року має такий вигляд:

Луцьк (+29%);

Івано-Франківськ (+29%);

Рівне (+19%);

Львів (+17%);

Вінниця (+16%);

Житомир (+11%).

Як змінилася вартість 1-кімнатних квартир у 2024 році. Фото: OLX

В Києві, Одесі, Хмельницькому та Миколаєві ціни залишилась на рівні 2023 року. Зате відчутно знизилися в Херсоні (-21%), Запоріжжі (-16%), Харкові (-14%) та Дніпрі (-13%). Що стосується сегменту двокімнатного житла, то на вершині рейтингу розташувалися Рівне та Луцьк із показниками дорожчання 22% та 20% відповідно.

"Також помітне зростання цін відбулось в Ужгороді (+17%), Івано-Франківську (+13%), Вінниці (+12%) та Житомирі (+11%). У столиці найвища вартість 2-кімнатної квартири по Україні (+2% за рік). У Львові приріст ціни на 6%", — зауважили дослідники.

Як змінилася вартість 2-кімнатних квартир у 2024 році. Фото: OLX

Нагадаємо, часто українці купують квартири для вдалої інвестиції. Вони планують здавати житло в оренду чи перепродати з націнкою після внутрішнього оздоблення. Хоча не лише житлова нерухомість здатна принести вкладникам хороший дохід.

Також ми писали, що деякі об’єкти нерухомості не приваблюють покупців. Українці відмовляються купувати квартири, які не відповідають їх потребам. Неліквідне житло має погані шанси знайти нового власника, хіба що продавці виправлять всі недоліки.