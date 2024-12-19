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Цены взлетели почти на 30% — где больше всего подорожали квартиры

19 декабря 2024 11:45
Елизавета Супивская - редактор
Цены на квартиры в Украине — где больше всего подорожало жилье
Жилые квартиры. Фото: Pexels
Елизавета Супивская - редактор

В некоторых областных центрах значительно выросла стоимость квартир. 2024 года демонстрировал тенденцию к удорожанию жилья в Украине, особенно в центральных и западных регионах, что обусловлено относительным восстановлением экономики и удаленностью от активных боевых действий.

Об этом идет речь в дайджесте от OLX Недвижимость.

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В этом году цены значительно выросли на западе Украины. Однако областные центры, находящиеся под регулярными обстрелами россиян и приближенные к линии фронта, показали противоположные результаты. Лидер по стоимости жилья — Киев, за ним в рейтинге расположились Львов и Ужгород. Этот тренд начался после 24 февраля 2022 года и продолжается до сих пор.

"Наибольший рост цен на 1-, 2- и 3-комнатные квартиры зафиксирован в Ровно. Также заметный рост произошел в Луцке и Житомире — от 7% до 29%, что обусловлено более безопасным расположением и спросом со стороны внутренне перемещенных лиц", — говорится в исследовании.

Рейтинг городов по увеличению стоимости 1-комнатной квартиры в долларах в течение 2024 года выглядит так:

  • Луцк (+29%);
  • Ивано-Франковск (+29%);
  • Ровно (+19%);
  • Львов (+17%);
  • Винница (+16%);
  • Житомир (+11%).

 

Цены взлетели почти на 30% — где больше всего подорожали квартиры - фото 1
Как поменялась цена 1-комнатных квартир в 2024 году. Фото: OLX

В Киеве, Одессе, Хмельницком и Николаеве цены остались на уровне 2023 года. Зато заметно снизились в Херсоне (-21%), Запорожье (-16%), Харькове (-14%) и Днепре (-13%). Что касается сегмента двухкомнатного жилья, то на вершине рейтинга расположились Ровно и Луцк с показателями удорожания 22% и 20% соответственно.

"Также заметный рост цен произошел в Ужгороде (+17%), Ивано-Франковске (+13%), Виннице (+12%) и Житомире (+11%). В столице самая высокая стоимость 2-комнатной квартиры по Украине (+2 % за год). Во Львове прирост цены на 6%", — отметили исследователи.

 

Цены взлетели почти на 30% — где больше всего подорожали квартиры - фото 2
Как изменилась стоимость 2-комнатных квартир в 2024 году. Фото: OLX

Напомним, часто украинцы покупают квартиры для удачной инвестиции. Они планируют сдавать жилье в аренду или перепродать с наценкой после внутреннего убранства. Хотя не только жилая недвижимость способна принести вкладчикам хороший доход.

Также мы писали, что некоторые объекты недвижимости не привлекают покупателей. Украинцы отказываются покупать квартиры, не отвечающие их потребностям. У неликвидного жилья плохие шансы найти нового владельца, разве что продавцы исправят все недостатки.

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