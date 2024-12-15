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Українці не в захваті — від яких квартир відмовляються покупці

15 грудня 2024 09:35
Єлизавета Супівська - редактор
Квартири, які важко продати – що відлякує покупців в Україні
Ключі від нового житла. Фото: Pexels
Єлизавета Супівська - редактор

Ліквідність об’єктів нерухомості залежить від багатьох факторів. Аби привабити покупців, необхідно докладати зусилля, а не просто виставити оголошення про продаж і чекати результату. Бо сучасних споживачів тягне до поліфункціональністі, комфортного планування, розвиненої інфраструктури, мінімалістичного дизайну інтер’єра тощо. Якщо житло не відповідає потребам мешканців, воно не швидко знайде нового власника.

Сайт Новини.LIVE розповідає, від яких квартир найчастіше відмовляються покупці.

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Ознаки привабливості для об’єктів первинного і вторинного ринків трохи відрізняються. В новобудовах покупці звертають увагу на рейтинг девелопера і терміни здачі в експлуатацію. Якщо компанія довго тягне із завершенням будівництва, даючи інвесторам пусті обіцянки, то ризикує втратити вже існуючих вкладників і не знайти нових клієнтів.

Про це розповіла в ексклюзивному коментарі редакції Новини.LIVE cпіввласниця девелоперської компанії Well-bud Катерина Джичка. За словами експертки, в Україні активно продаються проєкти, які відповідають трьом ключовим критеріям:

  • адекватна ціна, що корелюється з платоспроможністю покупців;
  • зручна локація (об'єкти з пішохідною доступністю до базової інфраструктури);
  • стадія будівництва.

Проєкти зі значними затримками, завищеними цінами або невдалим розташуванням практично не продаються, констатувала оглядачка первинного ринку житлової нерухомості.

Натомість CEO сімейної агенції нерухомості Liberty Анна Савка-Волкошовець назвала редакції Новини.LIVE кілька високоліквідних шляхів інвестування. Українці купують житло, аби проіндексувати вільні кошти чи збільшити власний капітал у майбутньому. Залежно від мети споживачі обирають одно- та двокімнатні квартири в житлових комплексах із терміном здачі до 12 місяців.

"На вторинному ринку популярними є інвестиції у квартири з ремонтом з метою подальшої здачі в оренду. Якщо мова йде про примноження капіталу, то покупці наразі обирають первинний ринок на початковому етапі будівництва з терміном здачі до 18 місяців", — зауважила експертка.

Неліквідні об’єкти на вторинному ринку

Перелік ознак, які мінімізують попит на вторинному ринку нерухомості, досить широкий:

  • будинок дуже старий і підлягає знесенню ("хрущовки" і "панельки");
  • квартира має малогабаритне чи великогабаритне планування, що унеможливлює комфортне облаштування;
  • проблеми з документами (наприклад, є прописані неповнолітні чи продаж відбувається за довіреністю);
  • житло розташоване на цокольному, першому чи останньому поверсі (існує ризик протікання, цвілі, появи гризунів і тарганів);
  • застарілі комунікації, які доведеться ремонтувати власним коштом.

Враховуючи нинішні ціни за квадратний метр житла, є цілком закономірним той факт, що покупці хочуть отримати за свої гроші "цукерочку", а не приміщення, яке невдовзі розвалиться. Тому власникам необхідно замислитися над оновленням квартири, перш ніж встановлювати захмарну вартість.

Нагадаємо, щоб продати квартиру дорожче, варто вкласти кошти в косметичне оновлення приміщення. Наприклад, освіжити ремонт, облаштувати інтер’єр, наповнити житло побутовою технікою і дрібними деталями. Так ліквідність нерухомості різко збільшиться.

Також ми писали, що інвестори обирають квартири в новобудовах, аби облаштувати і продати з вигідною націнкою. Але варто розуміти, які потреби у сучасних споживачів, інакше є ризик витратити кошти дарма, не піднявши ліквідність об’єкта до максимального рівня.

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