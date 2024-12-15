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Украинцы не в восторге — от каких квартир отказываются покупатели

15 декабря 2024 09:35
Елизавета Супивская - редактор
Квартиры, которые трудно продать – что отпугивает покупателей в Украине
Ключи от нового жилья. Фото: Pexels
Елизавета Супивская - редактор

Ликвидность объектов недвижимости зависит от многих факторов. Чтобы привлечь покупателей, необходимо прилагать усилия, а не просто выставить объявление о продаже и ждать результата. Ведь современных потребителей тянет к полифункциональности, комфортной планировке, развитой инфраструктуре, минималистичному дизайну интерьера и т.д. Если жилье не отвечает потребностям, оно не быстро найдет нового владельца.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, от каких квартир чаще всего отказываются покупатели.

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Признаки привлекательности для объектов первичного и вторичного рынков несколько отличаются. В новостройках покупатели обращают внимание на рейтинг девелопера и сроки сдачи в эксплуатацию. Если компания долго тянет с завершением строительства, давая инвесторам пустые обещания, то рискует потерять уже существующих вкладчиков и не найти новых клиентов.

Об этом рассказала в эксклюзивном комментарии редакции Новини.LIVE совладелица девелоперской компании Well-bud Екатерина Джичка. По словам экспертки, в Украине активно продаются проекты, отвечающие трем ключевым критериям:

  • адекватная цена, коррелируемая с платежеспособностью покупателей;
  • удобная локация (объекты с пешеходной доступностью к базовой инфраструктуре);
  • стадия строительства.

Проекты со значительными задержками, завышенными ценами или неудачным расположением практически не продаются, констатировала обозревательница первичного рынка жилой недвижимости.

CEO семейного агентства недвижимости Liberty Анна Савка-Волкошевец назвала редакции Новини.LIVE несколько высоколиквидных путей инвестирования. Украинцы покупают жилье, чтобы проиндексировать свободные деньги или увеличить собственный капитал в будущем. В зависимости от цели потребители выбирают одно- и двухкомнатные квартиры в жилых комплексах со сроком сдачи до 12 месяцев.

"На вторичном рынке популярны инвестиции в квартиры с ремонтом с целью дальнейшей сдачи в аренду. Если речь идет об приумножении капитала, то покупатели выбирают первичный рынок на начальном этапе строительства со сроком сдачи до 18 месяцев", — отметила экспертка.

Неликвидные объекты на вторичном рынке

Перечень признаков, минимизирующих спрос на вторичном рынке недвижимости, достаточно широкий:

  • дом очень старый и подлежит сносу ("хрущевки" и "панельки");
  • квартира имеет малогабаритную или крупногабаритную планировку, что делает невозможным комфортное обустройство;
  • проблемы с документами (например, прописаны несовершеннолетние или продажа происходит по доверенности);
  • жилье расположено на цокольном, первом или последнем этаже (есть риск протекания, плесени, появления грызунов и тараканов);
  • устаревшие коммуникации, которые придется ремонтировать за свой счет.

Учитывая нынешние цены за квадратный метр жилья, вполне закономерен тот факт, что покупатели хотят получить за свои деньги "конфетку", а не помещение, которое вскоре развалится. Поэтому владельцам необходимо задуматься об обновлении квартиры, прежде чем устанавливать заоблачную стоимость.

Напомним, чтобы продать квартиру подороже, стоит вложить средства в косметическое обновление помещения. К примеру, освежить ремонт, обустроить интерьер, наполнить жилье бытовой техникой и мелкими деталями. Так ликвидность недвижимости резко увеличится.

Также мы писали, что инвесторы выбирают квартиры в новостройках, дабы обустроить и продать с выгодной наценкой. Но следует понимать, какие потребности у современных потребителей, иначе есть риск потратить деньги впустую, не подняв ликвидность объекта до максимального уровня.

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