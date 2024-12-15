Квартиры, которые трудно продать – что отпугивает покупателей в Украине

Украинцы не в восторге — от каких квартир отказываются покупатели
Ликвидность объектов недвижимости зависит от многих факторов. Чтобы привлечь покупателей, необходимо прилагать усилия, а не просто выставить объявление о продаже и ждать результата. Ведь современных потребителей тянет к полифункциональности, комфортной планировке, развитой инфраструктуре, минималистичному дизайну интерьера и т.д. Если жилье не отвечает потребностям, оно не быстро найдет нового владельца.
Сайт Новини.LIVE рассказывает, от каких квартир чаще всего отказываются покупатели.
Какое жилье не привлекает украинцев
Признаки привлекательности для объектов первичного и вторичного рынков несколько отличаются. В новостройках покупатели обращают внимание на рейтинг девелопера и сроки сдачи в эксплуатацию. Если компания долго тянет с завершением строительства, давая инвесторам пустые обещания, то рискует потерять уже существующих вкладчиков и не найти новых клиентов.
Об этом рассказала в эксклюзивном комментарии редакции Новини.LIVE совладелица девелоперской компании Well-bud Екатерина Джичка. По словам экспертки, в Украине активно продаются проекты, отвечающие трем ключевым критериям:
- адекватная цена, коррелируемая с платежеспособностью покупателей;
- удобная локация (объекты с пешеходной доступностью к базовой инфраструктуре);
- стадия строительства.
Проекты со значительными задержками, завышенными ценами или неудачным расположением практически не продаются, констатировала обозревательница первичного рынка жилой недвижимости.
CEO семейного агентства недвижимости Liberty Анна Савка-Волкошевец назвала редакции Новини.LIVE несколько высоколиквидных путей инвестирования. Украинцы покупают жилье, чтобы проиндексировать свободные деньги или увеличить собственный капитал в будущем. В зависимости от цели потребители выбирают одно- и двухкомнатные квартиры в жилых комплексах со сроком сдачи до 12 месяцев.
"На вторичном рынке популярны инвестиции в квартиры с ремонтом с целью дальнейшей сдачи в аренду. Если речь идет об приумножении капитала, то покупатели выбирают первичный рынок на начальном этапе строительства со сроком сдачи до 18 месяцев", — отметила экспертка.
Неликвидные объекты на вторичном рынке
Перечень признаков, минимизирующих спрос на вторичном рынке недвижимости, достаточно широкий:
- дом очень старый и подлежит сносу ("хрущевки" и "панельки");
- квартира имеет малогабаритную или крупногабаритную планировку, что делает невозможным комфортное обустройство;
- проблемы с документами (например, прописаны несовершеннолетние или продажа происходит по доверенности);
- жилье расположено на цокольном, первом или последнем этаже (есть риск протекания, плесени, появления грызунов и тараканов);
- устаревшие коммуникации, которые придется ремонтировать за свой счет.
Учитывая нынешние цены за квадратный метр жилья, вполне закономерен тот факт, что покупатели хотят получить за свои деньги "конфетку", а не помещение, которое вскоре развалится. Поэтому владельцам необходимо задуматься об обновлении квартиры, прежде чем устанавливать заоблачную стоимость.
Напомним, чтобы продать квартиру подороже, стоит вложить средства в косметическое обновление помещения. К примеру, освежить ремонт, обустроить интерьер, наполнить жилье бытовой техникой и мелкими деталями. Так ликвидность недвижимости резко увеличится.
Также мы писали, что инвесторы выбирают квартиры в новостройках, дабы обустроить и продать с выгодной наценкой. Но следует понимать, какие потребности у современных потребителей, иначе есть риск потратить деньги впустую, не подняв ликвидность объекта до максимального уровня.
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