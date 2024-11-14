Як дорожче продати квартиру і що зробити для збільшення попиту

Дівчина миє дзеркало у квартирі. Фото: Pexels

Часто інвестори купують житло в новобудовах, аби зробити якісний ремонт, облаштувати і продати повністю укомплектовану квартиру набагато дорожче. Дизайнерські меблі, трендовий інтер’єр, вдалий підбір кольорів — все це робить нерухомість ліквідною, збільшує попит, а значить, висока вартість стає обґрунтованою.

Керуюча партнерка ріелторської компанії KDU Realty Group і блогерка з нерухомості Олена Маленкова розповіла в ексклюзивному коментарі редакції Новини.LIVE, що робить квартиру дорожчою.

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Як вигідніше продати квартиру

Для вдалого продажу нерухомості спочатку треба вкласти кошти в кілька стратегічних оновлень, які зроблять приміщення більш привабливим для потенційних покупців. Сучасним українцям важливо мати функціональність у поєднанні з популярним стилем інтер’єру, тому бажано не зловживати декоративними елементами, натомість зробивши акцент на мінімалізмі.

"Є такий термін "хоумстейджінг" — підготовка квартири до продажу. Прийшов до нас із США, там це цілий напрямок, бізнес. Хоумстейджінг великою мірою впливає на ціну, бо робить житло привабливішим. Не треба витрачати купу грошей, зробіть хоча б мінімум: клінінг (обов’язково вимийте вікна), освітленість (переконайтеся, що всі світильники працюють)", — зауважила Олена Маленкова.

Також експертка радить прибрати всі косметичні недоліки, зокрема пофарбувати стелю і стіни, підклеїти шпалери, зробити хімічну чистку диванів. Якщо в під’їзді брудно, а ремонт робили невідомо коли, доведеться витратити час і на нього. Як мінімум — вимити стіни/підлогу, заштукатурити дірки.

"Квартира повинна мати вигляд готельного номера, тож усі особисті речі мають бути прибрані. Це стосується ікон, прикрас, зайвого декору. Але книги краще залишити. Поставте ще живі квіти у вазу, вони додадуть трохи яскравих фарб інтер’єру. Ставтеся до підготовки квартири дуже серйозно, і тоді більшість покупців скажуть вам "Так", — констатувала експертка.

Звісно, одна з найприбутковіших інвестицій — це реконструкція кухні та ванної кімнати. Сучасні побутові прилади і нова сантехніка значно підвищують вартість квартири, бо знімають з покупців обов’язок самостійно облаштовувати житло цими речами. Якщо ж коштів на оновлення техніки немає, вистачить і поверхневого втручання.

Що ще треба знати українцям

Нагадаємо, сучасне житло повинно відповідати потребам і запитам покупців. Тоді воно завжди матиме попит і високу затребуваність на ринку нерухомості. Щоб збільшити ліквідність об’єктів, необхідно пропонувати клієнтам вдалі просторові рішення.

Також ми писали, що деякі квартири дуже погано продаються в Україні. Вони або знаходяться у старих будинках, або мають нефункціональне планування, або дуже довго не здаються в експлуатацію. Девелоперам треба вживати певні заходи, щоб покращити ліквідність нерухомості.