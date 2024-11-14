Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Економіка arrow Знають не всі інвестори — що робить квартиру дорожчою arrow

Знають не всі інвестори — що робить квартиру дорожчою

14 листопада 2024 18:45
Єлизавета Супівська - редактор
Як дорожче продати квартиру і що зробити для збільшення попиту
Дівчина миє дзеркало у квартирі. Фото: Pexels
Єлизавета Супівська - редактор

Часто інвестори купують житло в новобудовах, аби зробити якісний ремонт, облаштувати і продати повністю укомплектовану квартиру набагато дорожче. Дизайнерські меблі, трендовий інтер’єр, вдалий підбір кольорів — все це робить нерухомість ліквідною, збільшує попит, а значить, висока вартість стає обґрунтованою.  

Керуюча партнерка ріелторської компанії KDU Realty Group і блогерка з нерухомості Олена Маленкова розповіла в ексклюзивному коментарі редакції Новини.LIVE, що робить квартиру дорожчою.

Читайте також:

Як вигідніше продати квартиру

Для вдалого продажу нерухомості спочатку треба вкласти кошти в кілька стратегічних оновлень, які зроблять приміщення більш привабливим для потенційних покупців. Сучасним українцям важливо мати функціональність у поєднанні з популярним стилем інтер’єру, тому бажано не зловживати декоративними елементами, натомість зробивши акцент на мінімалізмі.

"Є такий термін "хоумстейджінг" — підготовка квартири до продажу. Прийшов до нас із США, там це цілий напрямок, бізнес. Хоумстейджінг великою мірою впливає на ціну, бо робить житло привабливішим. Не треба витрачати купу грошей, зробіть хоча б мінімум: клінінг (обов’язково вимийте вікна), освітленість (переконайтеся, що всі світильники працюють)", — зауважила Олена Маленкова.

Також експертка радить прибрати всі косметичні недоліки, зокрема пофарбувати стелю і стіни, підклеїти шпалери, зробити хімічну чистку диванів. Якщо в під’їзді брудно, а ремонт робили невідомо коли, доведеться витратити час і на нього. Як мінімум — вимити стіни/підлогу, заштукатурити дірки.

"Квартира повинна мати вигляд готельного номера, тож усі особисті речі мають бути прибрані. Це стосується ікон, прикрас, зайвого декору. Але книги краще залишити. Поставте ще живі квіти у вазу, вони додадуть трохи яскравих фарб інтер’єру. Ставтеся до підготовки квартири дуже серйозно, і тоді більшість покупців скажуть вам "Так", — констатувала експертка.

Звісно, одна з найприбутковіших інвестицій — це реконструкція кухні та ванної кімнати. Сучасні побутові прилади і нова сантехніка значно підвищують вартість квартири, бо знімають з покупців обов’язок самостійно облаштовувати житло цими речами. Якщо ж коштів на оновлення техніки немає, вистачить і поверхневого втручання.

Що ще треба знати українцям

Нагадаємо, сучасне житло повинно відповідати потребам і запитам покупців. Тоді воно завжди матиме попит і високу затребуваність на ринку нерухомості. Щоб збільшити ліквідність об’єктів, необхідно пропонувати клієнтам вдалі просторові рішення.

Також ми писали, що деякі квартири дуже погано продаються в Україні. Вони або знаходяться у старих будинках, або мають нефункціональне планування, або дуже довго не здаються в експлуатацію. Девелоперам треба вживати певні заходи, щоб покращити ліквідність нерухомості.

квартири нерухомість житло покупки продаж

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

19:11 Поліція спростувала смерть працівника ТЦК Києва у лікарні

19:07 Харчування в одеських лікарнях — у шпиталі відповіли військовому

Text

18:57 Юрист пояснив, що є поштовхом до корупції у роботі ВЛК

18:48 Зимова небезпека — якою буде погода в Харкові завтра

18:45 Знають не всі інвестори — що робить квартиру дорожчою

Чим замінити дрова — ціни на вугілля та паливні брикети в Україні - 80x80

Чим замінити дрова — ціни на вугілля та паливні брикети в Україні

18:27 Ребров звернувся до молодих українських футболістів

18:24 Єврокомісія оштрафувала компанію Meta майже на 800 млн євро

18:23 Блекаут не страшний — одеське ОСББ отримало грант на мільйон

18:12 Склад сім'ї УБД — хто може користуватись пільгами

Text

18:08 РФ може застосувати проти України іранські ракети — прямий ефір

19:11 Поліція спростувала смерть працівника ТЦК Києва у лікарні

19:07 Харчування в одеських лікарнях — у шпиталі відповіли військовому

18:48 Зимова небезпека — якою буде погода в Харкові завтра

18:45 Знають не всі інвестори — що робить квартиру дорожчою

18:27 Ребров звернувся до молодих українських футболістів

Чим замінити дрова — ціни на вугілля та паливні брикети в Україні - 80x80

Чим замінити дрова — ціни на вугілля та паливні брикети в Україні

18:24 Єврокомісія оштрафувала компанію Meta майже на 800 млн євро

18:23 Блекаут не страшний — одеське ОСББ отримало грант на мільйон

18:12 Склад сім'ї УБД — хто може користуватись пільгами

18:06 Клименко нагородив військових та рятувальників — відео

17:47 Росіяни змінили тактику штурмів на Времівському напрямку

17:43 Нові правила війни — що перемога Трампа змінить для України

06:03 Ціни на нерухомість у листопаді — яка вартість оренди у Києві

13 листопада 2024

06:40 Ціни на мідь у листопаді — вартість кольорових металів в Україні

06:04 Чим замінити дрова — ціни на вугілля та паливні брикети в Україні

12 листопада 2024

14:18 Більше, ніж у депутатів — мінімальна пенсія для одеситів

06:40 Ціни на чормет у листопаді — скільки коштує металобрухт в Україні

06:30 В Україні високі ціни на соняшник — вартість зерна у листопаді

Ексклюзив

00:28 Фейки про мобілізацію — одеський юрист розповів про покарання

11 листопада 2024

23:23 Чи зможе Трамп закінчити війну — що кажуть в Одесі

06:27 Як купити дрова в Україні та скільки вони коштують у листопаді

Text

18:57 Юрист пояснив, що є поштовхом до корупції у роботі ВЛК

Text

18:08 РФ може застосувати проти України іранські ракети — прямий ефір

Text

13:15 Екстрена зустріч Байдена і Сі Цзіньпіна — ефір День.LIVE

Text

13:02 Біткоїн може "вбити" банки — економіст пояснив до чого тут Трамп

Text

11:25 Мазурашу заявив, що не бачить ознак підготовки до виборів

Чим замінити дрова — ціни на вугілля та паливні брикети в Україні - 80x80

Чим замінити дрова — ціни на вугілля та паливні брикети в Україні

Text

11:08 Захарова спростувала інформацію про заборону на виїзд спортсменам

Text

10:38 У Мінспорті відреагували на заяву гімнаста Верняєва про корупцію

Text

08:00 Умєров зробив заяву про терміни мобілізації — ефір Ранок.LIVE

13 листопада 2024
Text

23:59 Нардеп заявила, що замість ТЦК можна створити бригади

Text

23:29 Перемога Трампа на виборах — що пишуть французькі ЗМІ

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

06:22Що не варто розповідати про себе на вимогу ТЦК — це особисте

4 листопада 2024

13:08 Поза межами спадщини — які активи не переходять нащадкам

16:59 Тисячу від Зеленського можна буде отримати готівкою — деталі

7 листопада 2024

07:34 Можна поплатитися — де категорично заборонено брати дрова

4 листопада 2024

09:59 Де в Україні можна офіційно купити дрова та скільки коштує 1 м³

8 листопада 2024

02:49 Сі Цзіньпін зробив Трампу попередження — про що вони говорили

1 листопада 2024

23:27 Чоловік вважав ТЦК незаконною організацією — що вирішив суд

5 листопада 2024

08:02 Сержант запасу подав позов проти ТЦК через штраф — що вирішив суд

14 листопада 2024

00:30 Це секрет — яку інформацію не треба надавати ТЦК на вимогу

10:33 Чи можна забирати повалені дерева в лісі на дрова