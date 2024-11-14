Как дороже продать квартиру и что сделать для увеличения спроса

Девушка моет зеркало в квартире. Фото: Pexels

Зачастую инвесторы покупают жилье в новостройках, чтобы сделать качественный ремонт, обустроить и продать полностью укомплектованную квартиру гораздо дороже. Дизайнерская мебель, трендовый интерьер, удачный подбор цветов — все это делает недвижимость ликвидной, увеличивает спрос, а значит, высокая стоимость становится обоснованной.

Управляющий партнер риэлторской компании KDU Realty Group и блогер по недвижимости Елена Маленкова рассказала в эксклюзивном комментарии редакции Новини.LIVE, что делает квартиру дороже.

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Как выгоднее продать квартиру

Для удачной продажи недвижимости сначала нужно вложить деньги в несколько стратегических обновлений, которые сделают помещение более привлекательным для потенциальных покупателей. Современным украинцам важно иметь функциональность в сочетании с популярным стилем интерьера, поэтому желательно не злоупотреблять декоративными элементами, сделав акцент на минимализме.

"Есть такой термин "хоумстейджинг" — подготовка квартиры к продаже. Пришел к нам из США, там это целое направление, бизнес. Хоумстейджинг во многом влияет на цену, ведь делает жилье более привлекательным. Не надо тратить кучу денег, сделайте хотя бы минимум: клининг (обязательно вымойте окна), освещенность (убедитесь, что все светильники работают)", — отметила Елена Маленкова.

Также эксперт советует убрать все косметические недостатки, в частности покрасить потолок и стены, подклеить обои, произвести химическую чистку диванов. Если в подъезде грязно, а ремонт делали неизвестно когда, придется потратить время и на него. Как минимум — вымыть стены/пол, заштукатурить дыры.

"Квартира должна выглядеть гостиничным номером, поэтому все личные вещи должны быть убраны. Это касается икон, украшений, лишнего декора. Но книги лучше оставить. Поставьте еще живые цветы в вазу, они добавят немного ярких красок интерьеру. Относитесь к подготовке квартиры очень серьезно, и тогда большинство покупателей скажут вам "Да", — констатировал эксперт.

Конечно, одна из самых прибыльных инвестиций — это реконструкция кухни и ванной комнаты. Современные бытовые приборы и новая сантехника значительно повышают стоимость квартиры, потому что снимают с покупателей обязанность самостоятельно обустраивать жилье этими вещами. Если денег на обновление техники нет, хватит и поверхностного вмешательства.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, современное жилье должно отвечать потребностям и запросам покупателей. Тогда оно всегда будет пользоваться спросом и высокой востребованностью на рынке недвижимости. Чтобы увеличить ликвидность объектов, необходимо предлагать клиентам удачные пространственные решения.

Также мы писали, что некоторые квартиры очень плохо продаются в Украине. Они либо находятся в старых домах, либо имеют нефункциональную планировку, либо очень долго не сдаются в эксплуатацию. Девелоперам нужно принимать определенные меры, чтобы улучшить ликвидность недвижимости.