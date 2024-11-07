Ринок нерухомості в Україні – які квартири найгірше продаються і як це виправити

Нерухомість у Києві. Фото: Unsplash

Деякі об’єкти нерухомості не мають попиту на ринку і дуже погано продаються. У них є шанси знайти свого покупця, але якщо забудовники і власники вживатимуть певних заходів для збільшення їх ліквідності. Інакше квартири перетворяться на баласт, якого продавці не зможуть позбутися.

Про яке житло йдеться і що робити забудовникам, розповіла в ексклюзивному коментарі Новини.LIVE оглядачка ринку нерухомості Вікторія Берещак.

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Дуже поганий попит на ринку нерухомості має житло, яке продають за переуступкою. Це договір, який означає заміну сторони, тобто передачу прав власності іншому інвестору. При цьому попередній покупець фактично відмовляється від майнових прав на новозбудоване житло, тож перед державою саме друга сторона буде першим власником квартири.

Постає питання, чому інвестори можуть захотіти укласти договір переуступки? Часто причиною є затягування здачі будинку в експлуатацію. Якщо забудовник не вкладається у терміни, постійно "годує" покупців обіцянками, люди можуть втомитися від очікування і відмовитися від об’єкту нерухомості. Зрозуміло, що попит на таке житло мінімальний.

"Добре продається переуступка лише в комплексних проєктах з хорошою будівельною динамікою, з поліфункціональною інфраструктурою. В інших випадках це не працює. Чому так? Бо продавці повинні заплатити штрафи, і розуміючи це, вони часто закладають додаткові витрати у вартість житла, аби розділити суму з покупцем", — зауважила Вікторія Берещак.

Також у список неліквідних в Україні лотів входять:

квартири у дуже старих будинках, особливо панельного типу;

об’єкти з малогабаритними плануваннями (коли в однокімнатному житлі на 30-32 квадратних метри є ванна площею 3 квадрати і кухня на 7-9 квадратів у кращому випадку);

великогабаритні квартири з простором, який важко використати в буденних потребах (довгі вузькі коридори, ламані кімнати з неправильними кутами);

квартири понад 90 квадратних метрів у старих забудовах (житлові комплекси, зведені на початку нульових).

Як продавцям збільшити ліквідність житла

Попит на квартири можна активізувати завдяки різним заходам. Продавці не повинні залишати ситуацію напризволяще, аби збільшити цінність житла в очах покупців. Перший варіант — об’єктивно оцінити ринкову вартість такого неліквідного лота і не завищувати її захмарно. За словами експертки, націнка не має перевищувати 25%, хоча це вже забагато і передбачає, що квартира того варта.

"Кожен раз роблячи необґрунтовану націнку, варто розуміти, що додаєте до терміну перебування оселі в продажу щонайменше 4-6 тижнів. Аби цього уникнути, треба А) - правильна ринкова вартість, Б) - йти на поступки. Наприклад, за допомогою дисконту для покупця, який згоден на швидку угоду", — порадила Вікторія Берещак.

Інші способи збільшити ліквідність і продати непопулярну на ринку квартиру включають:

розподілення додаткових платежів із клієнтом (на послуги нотаріуса, рієлтора тощо);

співпрацю з професійним брокером, який вміє пришвидшити час збуту нерухомості;

використання можливостей державної програми "єОселя".

В ідеалі треба комплексно підходити до вирішення проблеми з попитом і користуватися всіма доступними способами збільшити ліквідність об’єктів нерухомості. Але на практиці дуже мало забудовників погоджуються знижувати ціни, ділити витрати і відмовлятися від частини прибутку.

Нагадаємо, об’єкт нерухомості може належати кільком власника, які матимуть однакове право на проживання в помешканні. Водночас для управління майно потрібна згода всіх співвласників.

Також ми писали, що українці можуть вільно розпоряджатися своєю нерухомістю і здійснювати будь-які дії в межах чинного законодавства. Одна у випадку оформлення певних документів на житло необхідно довести своє право власності.