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Нікому не потрібне — на яке житло не буде попиту в Україні

4 листопада 2024 19:05
Єлизавета Супівська - редактор
Попит на квартири в Україні – яке житло ніхто не купить
Деякі квартири втратили попит серед українців. Фото: Unsplash
Єлизавета Супівська - редактор

Ринок нерухомості постійно оновлюється з огляду на чинники, сформовані повномасштабною війною. Українці почали менше звертати увагу на деякі типи квартир, що впливає на інтенсивність укладання договорів купівлі-продажу. Навіть після перемоги України частина трендів залишиться в минулому і не повернеться на ринок.

Про це сайту Новини.LIVE розповіла в ексклюзивному коментарі оглядачка ринку нерухомості Вікторія Берещак.

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На яке житло не буде попиту

За словами експертки, існує кілька підходів до розгляду цього питання. Перший стосується безпекової ситуації в Україні: покупці намагаються обходити стороною будинки, розташовані поблизу критичної інфраструктури, військових об’єктів та інших місць, які можуть стати потенційними цілями для ракет/дронів росіян.

Звісно, ця неліквідність тимчасова. Якщо квартира знаходиться у відносно хорошому районі міста, має свіжий ремонт і зручне планування, дає доступ до розвиненої інфраструктури навколо житлового комплексу, то після війни чи за умови захищеності неба від ударів ворога попит серед споживачів відновиться.

Інша справа — старі забудови, які в кілька разів пережили свій термін експлуатації. Моральний стан суспільства і запит на нерухомість випереджають ці об’єкти, їм дедалі складніше конкурувати з квартирами, що ліквідні зараз. Йдеться про середовище, яке здатні запропонувати такі оселі.

"Говорячи про новобудови, то неліквідними є квартири, коефіцієнти доданої вартості яких наближені до нуля. Це продукт, який не містить жодної екосистеми для життя. Або виконаний з непродуманими планувальними рішеннями", — уточнила Вікторія Берещак.

Ще одна категорія непопулярної сьогодні нерухомості — це об’єкти, які довгий час не здаються в експлуатацію. З кожним протермінованим місяцем втрачається їхня ліквідність, а компанії отримують репутаційні втрати. За словами експертки, середня затримка на ринку сягає 24 місяці, хоча існують приклади довших протермінувань.   

При цьому змінюються поведінкові запити, тренди в архітектурі та плануванні, зносостійкість матеріалів. Очевидно, що таке житло втрачатиме не лише в ціні, але й у попиті споживачів.

Хто не втратить попит на ринку

За увагу клієнтів можуть не хвилюватися забудовники, які виконують обіцянки щодо терміну здачі в експлуатацію, а також компанії, що пропонують поліфункціональні кластери.

"Бо комплекси повинні пропонувати не лише житлову площу, але й обов’язкову екосистему, соціально-побутові та рекреаційні можливості. Близько 95% побуту мешканців заточено якраз під ці функції, тож стали необхідними великі парки на прибудинковій території, дитячі майданчики, місця вигулу домашніх улюбленців, магазини тощо", — констатувала експертка.

Виходить, якщо забудовник слідкує за сучасними трендами, задовольняє потреби споживачів, виконує покладені зобов’язання і дедлайни, то клієнти регулярно з’являтимуться. Війна хоч і сповільнила ринок нерухомості, але не нівелювала запити суспільства на комфортне, довговічне, безпечне житло.

Нагадаємо, що ціни на квартири постійно зростають через вплив повномасштабної війни, нестабільної економіки та інших факторів. Але українці досі вважають житло надійним і стабільним активом.

Також ми писали, вартість оренди у 2024 році зростає майже всюди. На ціни впливає прискорення інфляції та зростання курсу американської валюти.

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