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Никому не нужно — на какое жилье не будет спроса в Украине

4 ноября 2024 19:05
Елизавета Супивская - редактор
Спрос на квартиры в Украине – какое жилье никто не купит
Некоторые квартиры потеряли спрос среди украинцев. Фото: Unsplash
Елизавета Супивская - редактор

Рынок недвижимости постоянно обновляется с учетом факторов, сформированных полномасштабной войной. Украинцы стали меньше обращать внимание на некоторые типы квартир, что влияет на интенсивность заключения договоров купли-продажи. Даже после победы Украины часть трендов останется в прошлом и не вернется на рынок.

Об этом сайту Новини.LIVE рассказала в эксклюзивном комментарии обозреватель рынка недвижимости Виктория Берещак.

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На какое жилье не будет спроса

По словам эксперта, существует несколько подходов к рассмотрению этого вопроса. Первый касается ситуации безопасности в Украине: покупатели пытаются обходить стороной дома, расположенные вблизи критической инфраструктуры, военных объектов и других мест, которые могут стать потенциальными целями для ракет/дронов россиян.

Естественно, эта неликвидность временная. Если квартира находится в относительно хорошем районе города, имеет свежий ремонт и удобную планировку, дает доступ к развитой инфраструктуре вокруг жилого комплекса, то после войны или при условии защищенности неба от ударов врага спрос среди потребителей восстановится.

Другое дело — старые застройки, которые в несколько раз пережили свой срок эксплуатации. Нравственное состояние общества и запрос на недвижимость опережают эти объекты, им все сложнее конкурировать с ликвидными сейчас квартирами. Речь идет о среде, которую способны предложить такие дома.

"Говоря о новостройках, то неликвидны те квартиры, коэффициенты добавленной стоимости которых приближены к нулю. Это продукт, не содержащий никакой экосистемы для жизни. Или выполненный с непродуманными планировочными решениями", — уточнила Виктория Берещак.

Еще одна категория непопулярной сегодня недвижимости — это объекты, долгое время не сдающиеся в эксплуатацию. С каждым просроченным месяцем теряется их ликвидность, а компании получают репутационные потери. По словам эксперта, средняя задержка на рынке достигает 24 месяця, хотя существуют примеры более длительных просрочек.

При этом меняются поведенческие запросы, тренды в архитектуре и планировании, износостойкость материалов. Очевидно, что такое жилье будет терять не только в цене, но и спросе потребителей.

Кто не потеряет спрос на рынке

За внимание клиентов могут не беспокоиться застройщики, выполняющие обещания по сроку сдачи в эксплуатацию, а также компании, предлагающие полифункциональные кластеры.

"Ибо комплексы должны предлагать не только жилую площадь, но и обязательную экосистему, социально-бытовые и рекреационные возможности. Около 95% быта жителей заточено как раз под эти функции, поэтому стали необходимы большие парки на придомовой территории, детские площадки, места выгула домашних любимцев, магазины и т.д.", — констатировала эксперт.

Выходит, если застройщик следит за современными трендами, удовлетворяет потребности, выполняет возложенные обязательства и дедлайны, то клиенты будут регулярно появляться. Война хоть и замедлила рынок недвижимости, но не нивелировала запросы общества на комфортное, долговечное, безопасное жилье.

Напомним, что цены на квартиры постоянно растут из-за влияния полномасштабной войны, нестабильной экономики и других факторов. Но украинцы все еще считают жилье надежным и стабильным активом.

Также мы писали, что стоимость аренды в 2024 году растет почти повсюду. На цены оказывает влияние ускорение инфляции и рост курса американской валюты.

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