Договір купівлі-продажу нерухомості може виявитися недійсним – у яких випадках

Продаж квартири можуть визнати недійсним. Фото: Pexels

Наявність договору купівлі-продажу нерухомого майна означає зобов’язання власника передати об’єкт у володіння покупцеві. Проте існують випадки, коли документ можуть визнати недійсним у судовому порядку.

Про це розповіла юристка компанії Prikhodko&Partners Ангеліна Овсянко.

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Такий результат відбувається за умови порушення чи невідповідності правовим нормам. До типових причин відносять:

отримання згоди сторони незаконним способом (йдеться про застосування психологічного тиску під час укладання документу чи надання неправдивої інформації);

відсутність достатньої правоспроможності у покупця чи продавця (наприклад, неповноліття);

суперечності в тексті документу (згідно з чинним законодавством), які не відповідають встановленим нормам;

порушення формальних вимог, необхідних при оформленні конкретних видів договорів;

умисне недотримання обов’язку доброчесності або відповідність критеріям недобросовісності, що визначені законом.

Для визнання договору купівлі-продажу нерухомості недійсним потрібно звернутися із позовною заявою в суд. Не завадить заздалегідь отримати консультацію кваліфікованого юриста, аби розробити дієву стратегію та послідовність дій.

Як правильно подати позов

Для уникнення проблем у майбутньому сторонам рекомендується здійснювати процедуру укладання договору купівлі-продажу максимально прозоро. Але якщо причина визнання документу недійсним таки виникла, треба ґрунтовно підготуватися до звернення в суд.

По-перше, зібрати наявні докази неправомірності оформлення угоди. Також не завадить долучити до пакету документів квитанції/виписки з банку, скриншоти листування між покупцем і продавцем, свідчення свідків тощо.

По-друге, чималий відсоток успіху залежить від грамотно сформульованої позовної заяви. Тому виконуйте вказівки юриста, щоб не програти справу. Зауважимо, інколи вдається досягти компромісу поза судом, зокрема шляхом перемовин або за участі посередника. Перш ніж звертатися в компетентний орган, спробуйте вирішити проблему мирно.

Нагадаємо, ціни на однокімнатні квартири в Україні почали стрімко зростати. Така тенденція більш помітна в окремих регіонах, зокрема в Полтаві, Луцьку та Ужгороді.

Також ми писали, що нерухомість може подорожчати на 5-7% через зміни, внесені українським урядом до програми доступного кредитування житла "єОселя".