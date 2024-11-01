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Договор купли-продажи могут признать недействительным — причины

1 ноября 2024 16:30
Елизавета Супивская - редактор
Договор купли-продажи недвижимости может оказаться недействительным – в каких случаях
Продажу квартиры могут признать недействительной. Фото: Pexels
Елизавета Супивская - редактор

Наличие договора купли-продажи недвижимого имущества означает обязательство собственника передать объект во владение покупателю. Однако существуют случаи, когда документ может быть признан недействительным в судебном порядке.

Об этом рассказала юристка компании Prikhodko&Partners Ангелина Овсянко.

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Почему договор купли-продажи могут признать недействительным

Такой результат происходит при нарушении или несоответствии правовым нормам. К типичным причинам относят:

  • получение согласия стороны незаконным способом (речь идет о применении психологического давления при заключении документа или предоставлении ложной информации);
  • отсутствие достаточной правоспособности у покупателя или продавца (например, несовершеннолетие);
  • противоречия в тексте документа (согласно действующему законодательству), не соответствующие установленным нормам;
  • нарушение формальных требований, необходимых при оформлении конкретных видов договоров;
  • умышленное несоблюдение долга добродетели или соответствие критериям недобросовестности, что определены законом.

Для признания договора купли-продажи недвижимости недействительным следует обратиться с исковым заявлением в суд. Не помешает заранее получить консультацию квалифицированного юриста, дабы разработать действенную стратегию и последовательность действий.

Как правильно подать иск

Во избежание проблем в будущем сторонам рекомендуется осуществлять процедуру заключения договора купли-продажи максимально прозрачно. Но если причина признания документа недействительным возникла, нужно основательно подготовиться к обращению в суд.

Во-первых, собрать имеющиеся доказательства неправомерности оформления сделки. Также не помешает приобщить к пакету документов квитанции/выписки из банка, скриншоты переписки между покупателем и продавцом, свидетельские показания и т.д.

Во-вторых, немалый процент успеха зависит от грамотно сформулированного искового заявления. Поэтому следуйте указаниям юриста, чтобы не проиграть дело. Отметим, иногда удается достичь компромисса вне суда, в частности путем переговоров или при участии посредника. Прежде чем обращаться в компетентный орган, попытайтесь решить проблему мирно.

Напомним, цены на однокомнатные квартиры в Украине начали быстро расти. Такая тенденция более заметна в отдельных регионах, в частности Полтаве, Луцке и Ужгороде.

Также мы писали, что недвижимость может подорожать на 5-7% из-за изменений, внесенных украинским правительством в программу доступного кредитования жилья "єОселя".

договор недвижимость квартиры имущество документы

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