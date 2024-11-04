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Спільна нерухомість — скільки власників може мати квартира

4 листопада 2024 20:22
Андрій Жинкін - редактор
Андрій Жинкін
редактор
Права на квартиру — скільки власників може бути одночасно
Спільна квартира. Фото: Pexels
Андрій Жинкін - редактор
Андрій Жинкін
редактор

Згідно з законодавством України, нерухомість може належати одразу кільком особам і кожна з них має право проживати в цьому помешканні. Однак для управління майном, наприклад, здачі в оренду, потрібна взаємна згода всіх співвласників.

Про те, скільки власників можу бути у квартири та як можна продати таку нерухомість, розповідає юридична компанія "Санкам".

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В чому недоліки спільної власності на квартиру

Квартира, що належить кільком співвласникам, часто стає предметом конфліктів, оскільки її фізично не можна поділити на окремі зони, як це можна зробити з приватним будинком — зробивши кілька окремих входів.

У більшості випадків співвласники — є родичами або близькими людьми. Але навіть вони не можуть самостійно розв'язувати багато питань пов'язаних з квартирою. Саме тому часто можна зустріти доволі спірні, з погляду закону, методи боротьби між власниками майна:

  • спроби виселення без законних підстав;
  • обмеження у праві користування житлом;
  • поселення сторонніх осіб у спільне житло;
  • здача квартири в оренду без згоди співвласника.

Через претензії на одну квартиру кількох осіб часто виникають конфлікти у родинах, і зрештою житло доводиться передати у власність комусь одному, можливо, навіть через суд.

Чи можна продати квартиру з кількома співвласниками

Кожен зі співвласників має право розпоряджатися лише своєю часткою у майні. Якщо частки у квартирі не виділені, тобто вона перебуває у спільній власності (приватизоване житло, спільне майно подружжя, придбане у шлюбі), то перед продажем потрібно визначити свою частку. Це можна зробити через договір, засвідчений нотаріально, або звернувшись до суду.

Якщо ви плануєте продати свою частку квартири — це можливо, але інший співвласник має переважне право на її придбання. Перед продажем йому слід зробити письмову пропозицію на викуп. Якщо протягом 30 днів співвласник не прийме пропозицію, частку можна продати будь-кому.

Слід також враховувати, що продаж частки у квартирі — це складний процес, оскільки знайти охочих купити неповний об'єкт нерухомості дуже важко. Найкраще розв'язувати питання мирним шляхом, коли один зі співвласників викуповує частку іншого. Після цього повноцінний власник може продати всю квартиру, що значно підвищує її ринкову вартість.

Що ще варто знати

Раніше ми писали, що укладений договір купівлі-продажу нерухомості зобов’язує власника передати об’єкт у розпорядження покупця. Однак бувають ситуації, коли цей документ можуть визнати недійсним через суд.

Також ми розповідали, що попри війну, ціни на нерухомість в Україні продовжують зростати. Однією з причин цього є сприйняття нерухомості як стабільного та надійного способу збереження капіталу.
 

нерухомість квартира продаж житло майно

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