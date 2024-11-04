Права на квартиру — сколько владельцев может быть одновременно

Совместная квартира. Фото: Pexels

Согласно законодательству Украины, недвижимость может принадлежать сразу нескольким лицам и каждый из них имеет право проживать в этом доме. Однако для управления имуществом, например сдачи в аренду, требуется взаимное согласие всех совладельцев.

О том, сколько владельцев могу быть в квартире и как можно продать такую недвижимость, рассказывает юридическая компания "Санкам".

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В чем недостатки общей собственности на квартиру

Квартира, принадлежащая нескольким совладельцам, часто становится предметом конфликтов, поскольку ее физически нельзя поделить на отдельные зоны, как это можно сделать с частным домом, сделав несколько отдельных входов.

В большинстве случаев совладельцы являются родственниками или близкими людьми. Но даже они не могут самостоятельно решать многие вопросы, связанные с квартирой. Именно поэтому часто можно встретить довольно спорные, с точки зрения закона, методы борьбы между собственниками имущества:

попытки выселения без законных оснований;

ограничение в праве использования жильем;

поселение посторонних лиц в общее жилье;

сдача квартиры в аренду без согласия совладельца.

Из-за претензий на одну квартиру нескольких человек часто возникают конфликты в семьях, и в конце концов жилье приходится передать в собственность кому-то одному, возможно даже через суд.

Можно ли продать квартиру с несколькими совладельцами

Каждый из совладельцев имеет право распоряжаться своей частицей в имуществе. Если доли в квартире не выделены, то есть она находится в общей собственности (приватизированное жилье, имущество супругов, приобретенное в браке), то перед продажей нужно определить свою долю. Это можно сделать через договор, удостоверенный нотариально или обратившись в суд.

Если вы планируете продать свою долю квартиры, это возможно, но другой совладелец имеет преимущественное право на ее приобретение. Перед продажей ему следует сделать письменное предложение на выкуп. Если в течение 30 дней совладелец не примет предложение, можно продать долю любому человеку.

Следует также учитывать, что продажа доли в квартире – это сложный процесс, поскольку найти желающих купить неполный объект недвижимости очень сложно. Лучше всего решать вопросы мирным путем, когда один из совладельцев выкупает долю другого. После этого полноценный владелец может продать всю квартиру, что значительно повышает ее рыночную стоимость.

Что еще стоит знать

Ранее мы писали, что заключенный договор купли-продажи недвижимости обязывает владельца передать объект в распоряжение покупателя. Однако бывают ситуации, когда этот документ может быть признан недействительным через суд.

Также мы рассказывали, что, несмотря на войну, цены на недвижимость в Украине продолжают расти. Одной из причин является восприятие недвижимости как стабильного и надежного способа сохранения капитала.