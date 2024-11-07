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Як відновити документи на квартиру у разі їх втрати

7 листопада 2024 15:34
Андрій Жинкін - редактор
Андрій Жинкін
редактор
Як відновити втрачені документи на житло — інструкція
Втрачені документи на нерухомість. Фото: Pexels
Андрій Жинкін - редактор
Андрій Жинкін
редактор

Власник має право вільно розпоряджатися своєю нерухомістю та здійснювати будь-які дії щодо своєї власності, які не суперечать чинному законодавству. Однак інколи, при оформленні певних документів або при необхідності здійснити продаж чи здачу житла в оренду, власнику потрібно підтвердити своє право на майно.

Про те, як відновити втрачені документи на нерухомість, пояснили фахівці Telegram-каналу "Ти ж Юрист".

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Чому важливо мати документи на нерухомість

Право власності підтверджується відповідними документами, які можуть відрізнятися залежно від типу майна та способу його набуття. Перед укладенням будь-якої угоди важливо переконатися, що власник дійсно має законне право на нерухомість, а документи відповідають усім вимогам і не містять помилок чи порушень.

Всі права на нерухомість, включаючи їх виникнення, перехід чи припинення, повинні проходити державну реєстрацію. Це означає, що право власності на житло (будинок або квартиру) має бути офіційно зареєстровано.

Державна реєстрація права власності та інших речових прав на нерухомість — це офіційне визнання державою факту придбання, зміни чи припинення цих прав. 

Як відновити втрачені документи на нерухомість

У випадку втрати документів дублікати можна отримати у того самого нотаріуса, де оформлялися оригінали. Він може видати копії таких документів:

  • договір міни;
  • договір дарування;
  • договір купівлі-продажу;
  • свідоцтво про спадщину за законом чи заповітом.

Якщо ви не пам'ятаєте, який саме нотаріус здійснював реєстрацію, можна замовити платну довідку з Реєстру на сайті Мін'юсту, яка міститиме дату реєстрації та інформацію про нотаріуса.

ЦНАПи також можуть видати дублікат свідоцтва про приватизацію нерухомості. Перелік необхідних документів для цього уточнюється в ЦНАПі, де надають таку послугу.

Що робити в разі відмови

У разі відмови у видачі документів або дубліката права власності залишається лише один шлях — суд. До позову варто додати письмову відмову нотаріуса або іншого органу, що видає документи на право власності.

Раніше ми писали, що ціни на нерухомість в Україні зростають навіть під час війни. Це пов'язано з тим, що люди вважають її надійним способом збереження коштів. 

Через війну ринок нерухомості змінюється, і українці стали менше цікавитися деякими типами житла, що впливає на кількість угод. Навіть після перемоги частина нинішніх трендів може залишитися в минулому.

нерухомість квартира нотаруіс майно документи

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