Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Экономика arrow Как восстановить документы на квартиру в случае их потери arrow

Как восстановить документы на квартиру в случае их потери

7 ноября 2024 15:34
Андрей Жинкин - редактор
Андрей Жинкин
редактор
Как восстановить утраченные документы на жилье - инструкция
Утрачены документы на недвижимость. Фото: Pexels
Андрей Жинкин - редактор
Андрей Жинкин
редактор

Владелец имеет право свободно распоряжаться своей недвижимостью и совершать какие-либо действия по своей собственности, не противоречащие действующему законодательству. Однако иногда при оформлении определенных документов или при необходимости осуществить продажу или сдачу жилья в аренду, владельцу нужно подтвердить свое право на имущество.

О том, как восстановить утраченные документы на недвижимость, объяснили специалисты Telegram-канала "Ты же Юрист".

Читайте также:

Почему важно иметь документы на недвижимость

Право собственности подтверждается соответствующими документами, которые могут отличаться в зависимости от типа имущества и способа его обретения. Перед заключением какого-либо соглашения важно убедиться, что владелец действительно имеет законное право на недвижимость, а документы отвечают всем требованиям и не содержат ошибок или нарушений.

Все права на недвижимость, включая их возникновение, переход или прекращение, должны проходить государственную регистрацию. Это означает, что право собственности на жилье (дом или квартиру) должно быть официально зарегистрировано.

Государственная регистрация права собственности и других прав на недвижимость – это официальное признание государством факта приобретения, изменения или прекращения этих прав.

Как восстановить утраченные документы на недвижимость

В случае потери документов дубликаты можно получить у того же нотариуса, где оформлялись оригиналы. Он может выдать копии таких документов:

  • договор мены;
  • договор дарения;
  • договор купли-продажи;
  • свидетельство о наследстве по закону или завещанию.

Если вы не помните, какой нотариус осуществлял регистрацию, можно заказать платную справку из Реестра на сайте Минюста, которая будет содержать дату регистрации и информацию о нотариусе.

ЦНАПы также могут выдать дубликат свидетельства приватизации недвижимости. Перечень необходимых документов для этого уточняется в ЦНАПе, где предоставляется такая услуга.

Что делать в случае отказа

В случае отказа в выдаче документов или дубликата права собственности остается только один путь – суд. К иску следует приложить письменный отказ нотариуса или иного органа, выдающего документы на право собственности.

Раньше мы писали, что цены на недвижимость в Украине растут даже во время войны. Это связано с тем, что люди считают его надежным способом сбережения средств.

В результате рынок недвижимости меняется, и украинцы стали меньше интересоваться некоторыми типами жилья, что влияет на количество сделок. Даже после победы часть нынешних трендов может остаться в прошлом.

недвижимость квартира нотариус имущество документы

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

16:20 Стали известны новые факты получения Украиной 6 млрд долл. от США

16:17 Зеленский объяснил, откуда Россия берет деньги на войну

16:11 Служил России — в Николаеве задержали предателя матроса

16:08 Украина планирует возобновить авиаперелеты — из каких аэропортов

16:03 Microsoft проведет мероприятие для украинских разработчиков игр

Цены на продукты — как подорожали мясо и колбаса в 2024 году - 80x80

Цены на продукты — как подорожали мясо и колбаса в 2024 году

16:00 Украинцы смогут снова обновить данные в Резерв+ — что известно

16:00 РФ ударила по Запорожью — есть попадания по больнице и домам

15:51 В Google исправили ошибку по размещению объектов ВСУ

15:39 Как вернуть бракованный товар — все о правах потребителей

15:34 Как восстановить документы на квартиру в случае их потери

16:20 Стали известны новые факты получения Украиной 6 млрд долл. от США

16:17 Зеленский объяснил, откуда Россия берет деньги на войну

16:11 Служил России — в Николаеве задержали предателя матроса

16:08 Украина планирует возобновить авиаперелеты — из каких аэропортов

16:03 Microsoft проведет мероприятие для украинских разработчиков игр

Цены на продукты — как подорожали мясо и колбаса в 2024 году - 80x80

Цены на продукты — как подорожали мясо и колбаса в 2024 году

16:00 Украинцы смогут снова обновить данные в Резерв+ — что известно

16:00 РФ ударила по Запорожью — есть попадания по больнице и домам

15:51 В Google исправили ошибку по размещению объектов ВСУ

15:39 Как вернуть бракованный товар — все о правах потребителей

15:34 Как восстановить документы на квартиру в случае их потери

06:40 Золото дорожает — стоимость драгоценных металлов в ноябре

5 ноября 2024

17:33 Харрис или Трамп — каких изменений ожидают одесситы

06:58 Цены на продукты — как подорожали мясо и колбаса в 2024 году

06:40 Цены на латунь в ноябре — стоимость 1 кг цветных металлов

06:29 Какие дрова выбрать — виды, преимущества и альтернативы

06:03 Как работает система выборов президента в США

4 ноября 2024
Эксклюзив

21:03 Украина получила мощную помощь для разминирования, — фото, видео

Эксклюзив

19:09 Под охраной ЮНЕСКО — что изменилось для Одессы

06:37 Цены на продукты — как в Украине подорожали овощи в 2024 году

2 ноября 2024

21:16 Опасность для киевлян — мост Метро могут закрыть

Text

13:05 План Украины от Трампа и ночная атака оккупантов — эфир День.LIVE

Text

10:13 В КМВА назвали количество сбитых БпЛА над Киевом — последствия

Text

08:00 Победа Трампа и боевые действия в Курщине — эфир Ранок.LIVE

6 ноября 2024
Text

22:01 Нардеп предупредил о росте тарифов на электричество

Text

21:09 Политолог объяснил, почему следует заменить посла в США Маркарову

Text

19:45 Нардеп Кицак объяснил модель власти Трампа

Text

18:58 Тысяча от Зеленского — нардеп Железняк раскритиковал инициативу

Text

18:20 Никорак заявила об уменьшении расходов на сектор безопасности

Цены на продукты — как подорожали мясо и колбаса в 2024 году - 80x80

Цены на продукты — как подорожали мясо и колбаса в 2024 году

Text

18:00 Победа Трампа и первая реакция Зеленского — эфир Вечір.LIVE

Text

17:24 Нардеп Никорак назвала проблему женщин-военнослужащих ВСУ

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

06:22Что не говорить работнику ТЦК, если это ваш друг или родственник

29 октября 2024

18:43 Кто подлежит мобилизации в ноябре 2024 года в первую очередь

28 октября 2024

09:08 Оккупанты готовятся к переброске войск на ВОТ Запорожья

2 ноября 2024

06:22Что не стоит рассказывать о себе по требованию ТЦК — это личное

4 ноября 2024

13:08 За пределами наследства — какие активы не переходят потомкам

09:59 Где в Украине можно официально купить дрова и сколько стоит 1 м³

16:59 Тысячу от Зеленского можно будет получить наличными — детали

1 ноября 2024

23:27 Мужчина считал ТЦК незаконной организацией — что решил суд

5 ноября 2024

08:02 Сержант запаса подал иск против ТЦК из-за штрафа — что решил суд

4 ноября 2024

06:05Тысяча вам не придет — что не так с Национальным кэшбеком