Как восстановить утраченные документы на жилье - инструкция

Утрачены документы на недвижимость. Фото: Pexels

Владелец имеет право свободно распоряжаться своей недвижимостью и совершать какие-либо действия по своей собственности, не противоречащие действующему законодательству. Однако иногда при оформлении определенных документов или при необходимости осуществить продажу или сдачу жилья в аренду, владельцу нужно подтвердить свое право на имущество.

О том, как восстановить утраченные документы на недвижимость, объяснили специалисты Telegram-канала "Ты же Юрист".

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Почему важно иметь документы на недвижимость

Право собственности подтверждается соответствующими документами, которые могут отличаться в зависимости от типа имущества и способа его обретения. Перед заключением какого-либо соглашения важно убедиться, что владелец действительно имеет законное право на недвижимость, а документы отвечают всем требованиям и не содержат ошибок или нарушений.

Все права на недвижимость, включая их возникновение, переход или прекращение, должны проходить государственную регистрацию. Это означает, что право собственности на жилье (дом или квартиру) должно быть официально зарегистрировано.

Государственная регистрация права собственности и других прав на недвижимость – это официальное признание государством факта приобретения, изменения или прекращения этих прав.

Как восстановить утраченные документы на недвижимость

В случае потери документов дубликаты можно получить у того же нотариуса, где оформлялись оригиналы. Он может выдать копии таких документов:

договор мены;

договор дарения;

договор купли-продажи;

свидетельство о наследстве по закону или завещанию.

Если вы не помните, какой нотариус осуществлял регистрацию, можно заказать платную справку из Реестра на сайте Минюста, которая будет содержать дату регистрации и информацию о нотариусе.

ЦНАПы также могут выдать дубликат свидетельства приватизации недвижимости. Перечень необходимых документов для этого уточняется в ЦНАПе, где предоставляется такая услуга.

Что делать в случае отказа

В случае отказа в выдаче документов или дубликата права собственности остается только один путь – суд. К иску следует приложить письменный отказ нотариуса или иного органа, выдающего документы на право собственности.

Раньше мы писали, что цены на недвижимость в Украине растут даже во время войны. Это связано с тем, что люди считают его надежным способом сбережения средств.

В результате рынок недвижимости меняется, и украинцы стали меньше интересоваться некоторыми типами жилья, что влияет на количество сделок. Даже после победы часть нынешних трендов может остаться в прошлом.