Рынок недвижимости в Украине – какие квартиры хуже всего продаются и как это исправить

Недвижимость в Киеве. Фото: Unsplash

Некоторые объекты недвижимости не пользуются спросом на рынке и очень плохо продаются. У них есть шансы найти своего покупателя, но если застройщики и владельцы будут принимать определенные меры для увеличения их ликвидности. Иначе квартиры превратятся в балласт, от которого продавцы не смогут избавиться.

О каком жилье идет речь и что делать застройщикам, рассказала в эксклюзивном комментарии Новини.LIVE обозревательница рынка недвижимости Виктория Берещак.

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Очень плохой спрос на рынке недвижимости имеет жилье, которое продают по переуступке. Это договор, означающий замену стороны, то есть передачу прав собственности другому инвестору. При этом предыдущий покупатель фактически отказывается от имущественных прав на новое жилье, поэтому перед государством именно вторая сторона будет первым владельцем квартиры.

Возникает вопрос, почему инвесторы могут захотеть заключить договор переуступки? Часто причиной является затяжная сдача дома в эксплуатацию. Если застройщик не укладывается в сроки, постоянно "кормит" покупателей обещаниями, люди могут устать от ожидания и отказаться от объекта недвижимости. Понятно, что спрос на такое жилье минимальный.

"Хорошо продается переуступка только в комплексных проектах с хорошей строительной динамикой, с полифункциональной инфраструктурой. В других случаях это не работает. Почему так? Потому что продавцы должны заплатить штрафы, и понимая это, они часто закладывают дополнительные расходы в стоимость жилья, дабы разделить сумму с покупателем", — отметила Виктория Берещак.

Также в список неликвидных в Украине лотов входят:

квартиры в очень старых домах, особенно панельного типа;

объекты с малогабаритными планировками (когда в однокомнатном жилье на 30-32 квадратных метра есть ванная площадью 3 квадрата и кухня на 7-9 квадратов в лучшем случае);

крупногабаритные квартиры с пространством, которое трудно использовать в обыденных нуждах (длинные узкие коридоры, ломаные комнаты с неправильными углами);

квартиры более 90 квадратных метров в старых застройках (жилищные комплексы, построенные в начале нулевых).

Как продавцам увеличить ликвидность жилья

Спрос на квартиры можно активизировать благодаря разным мерам. Продавцы не должны оставлять ситуацию на произвол судьбы, чтобы увеличить ценность жилья в глазах покупателей. Первый вариант — объективно оценить рыночную стоимость такого неликвидного лота и не завышать ее заоблачно. По словам экспертки, наценка не должна превышать 25%, хотя это уже слишком много и предполагает, что квартира того стоит.

"Каждый раз делая необоснованную наценку, следует понимать, что добавляете к сроку пребывания дома в продаже по меньшей мере 4-6 недель. Чтобы этого избежать, нужно А) — правильная рыночная стоимость, Б) — идти на уступки. Например, с помощью дисконта для покупателя, который согласен на быструю сделку", — посоветовала Виктория Берещак.

Другие способы увеличить ликвидность и продать непопулярную на рынке квартиру включают:

распределение дополнительных платежей с клиентом (на услуги нотариуса, риелтора и т.п.);

сотрудничество с профессиональным брокером, умеющим ускорить время сбыта недвижимости;

использование возможностей государственной программы "єОселя".

В идеале нужно комплексно подходить к решению проблемы со спросом и пользоваться всеми доступными способами увеличить ликвидность объектов недвижимости. Но на практике слишком мало застройщиков соглашаются снижать цены, делить расходы и отказаться от части прибыли.

Напомним, объект недвижимости может принадлежать нескольким владельцам, имеющим одинаковое право на проживание в доме. Но для управления имуществом необходимо согласие всех совладельцев.

Также мы писали, что украинцы могут свободно распоряжаться своей недвижимостью и совершать любые поступки в пределах действующего законодательства. Одна в случае оформления определенных документов на жилье необходимо доказать свое право собственности.