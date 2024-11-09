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Квартири з найбільшим попитом — що покупці вимагають від житла

9 листопада 2024 19:05
Єлизавета Супівська - редактор
Тренди на ринку нерухомості 2024 – які квартири обирають українці
Житловий комплекс "Нова Англія" в Києві. Фото: Facebook
Єлизавета Супівська - редактор

Ринок нерухомості дуже мінливий і тренди регулярно змінюються. Українці почали вимагати від нового житла поліфункціональності, безпеки та зручного планування. Деякі квартири мають невеликий попит і погано продаються, оскільки не задовольняють потреби споживачів. Але з’являється все більше об’єктів нерухомості, на які попит не впаде у довгостроковій перспективі.

Які тренди переважають в Україні, розповіла в ексклюзивному коментарі редакції Новини.LIVE оглядачка ринку нерухомості Вікторія Берещак.

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Ліквідність житла залежить від багатьох факторів. Чим більше запитів клієнтів може задовольнити квартира, тим вищі шанси на швидку угоду за вигідною для продавця вартістю. Велике значення мають просторові рішення, заточені під нові поведінкові тренди українців.

"Наприклад, є велика спальна, зручні кухня та ванна, світла вітальня тощо. У новобудовах це називають європлануванням. Обов’язковим рішенням тепер стали два санвузли. Якщо раніше це було характерно для об’єктів "комфорт плюс" і бізнес-класу, то сьогодні це не розкіш, а ключове функціональне рішення", — уточнила експертка.

Що цікаво, тренд на європланування розпочався з часів пандемії коронавірусної інфекції, коли з’явилася потреба зібрати всю родину в одному житлі, працювати з дому, по-мінімуму виходячи на вулицю. А повномасштабна війна тільки збільшила попит на такі квартири.  

Наступний тренд у 2024 році — це запит на місця для зберігання. Якщо житло не передбачає такого окремого простору, то обов’язково зони для зберігання повинні міститися в самому житловому комплексі. Вони можуть розташовуватися в цокольному приміщенні чи технічній будівлі, так званому об’єкті загального користування.

"Точно не опиняться за бортом попиту поліфункціональні кластери. Це комплекси, які пропонують не лише житлову нерухомість, але й розвинену інфраструктуру. Бо 95% побуту мешканців пов’язано з територією навколо будинку. Якщо поруч є дитячий майданчик, магазини, парки для прогулянки, зручна транспортна розв’язка, то ринкова вартість квартир об’єктивно збільшиться", — констатувала Вікторія Берещак.

І останній, але не за важливістю, тренд на ринку нерухомості — це житло, яке здали в експлуатацію вчасно. Сьогодні безліч забудовників затягують терміни, не виконують зобов’язання тощо. Це впливає на репутацію компанії, ціни та попит споживачів. Не маючи проблем зі здачею будинку в експлуатацію, можна бути впевненим у затребуваності такого об’єкта.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, раніше Вікторія Берещак розповідала редакції Новини.LIVE, які фактор впливають на інтенсивність укладання договорів купівлі-продажу. Тобто що формує попит на ринку нерухомості та які квартири програли цю битву з новими трендами.

Також ми писали, що у власників нерухомості може виникнути проблема з відновленням документів на житло. Ці папери необхідні у випадку продажу нерухомого майна чи здачі оселі в оренду, оскільки треба підтвердити своє право власності.

нерухомість тренди квартири житловий комплекс житло

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