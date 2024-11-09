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Квартиры с большим спросом — что покупатели требуют от жилья

9 ноября 2024 19:05
Елизавета Супивская - редактор
Тренды на рынке недвижимости 2024 – какие квартиры выбирают украинцы
Жилой комплекс "Новая Англия" в Киеве. Фото: Facebook
Елизавета Супивская - редактор

Рынок недвижимости очень мнительный и тренды регулярно меняются. Украинцы начали требовать от нового жилья полифункциональность, безопасность и удобную планировку. Некоторые квартиры пользуются небольшим спросом и плохо продаются, поскольку не удовлетворяют потребности людей. Но появляется все больше объектов недвижимости, спрос на которые не упадет в долгосрочной перспективе.

Какие тренды преобладают в Украине, рассказала в эксклюзивном комментарии редакции Новини.LIVE обозревательница рынка недвижимости Виктория Берещак.

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Ликвидность жилья зависит от многих факторов. Чем больше запросов клиентов может удовлетворить квартира, тем выше шансы на быструю сделку по выгодной для продавца стоимости. Большое значение имеют пространственные решения, заточенные под новые поведенческие тренды украинцев.

"Например, есть большая спальная, удобные кухня и ванная, светлая гостиная и т.д. В новостройках это называют европланированием. Обязательным решением теперь стали два санузла. Если раньше это было характерно для объектов "комфорт плюс" и бизнес-класса, то сегодня это не роскошь, а ключевое функциональное решение", — уточнила экспертка.

Что интересно, тренд на европланирование начался со времен пандемии коронавирусной инфекции, когда возникла необходимость собрать всю семью в одном жилье, работать из дома, по-минимуму выходя на улицу. Полномасштабная война только увеличила спрос на такие квартиры.

Следующий тренд в 2024 году — это запрос на места для хранения. Если жилье не предполагает такого отдельного пространства, зоны для хранения обязательно должны содержаться в самом жилом комплексе. Они могут размещаться в цокольном помещении или техническом здании, так называемом объекте общего пользования.

"Точно не окажутся за бортом спроса полифункциональные кластеры. Это комплексы, предлагающие не только жилую недвижимость, но и развитую инфраструктуру. Потому что 95% быта жильцов связано с территорией вокруг дома. Если рядом есть детская площадка, магазины, парки для прогулки, удобная транспортная развязка, то рыночная стоимость квартир объективно увеличится", — констатировала Виктория Берещак.

И последний, но не по важности, тренд на рынке недвижимости — это жилье, сданное в эксплуатацию вовремя. Сегодня множество застройщиков затягивают сроки, не выполняют обязательства. Это оказывает влияние на репутацию компании, цены и спрос потребителей. Не имея проблем со сдачей дома в эксплуатацию, можно быть уверенным в востребованности такого объекта.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, ранее Виктория Берещак рассказывала редакции Новини.LIVE, какие факторы влияют на интенсивность заключения договоров купли-продажи. То есть, что формирует спрос на рынке недвижимости и какие квартиры проиграли битву с новыми трендами.

Также мы писали, что у владельцев недвижимости может возникнуть проблема с восстановлением документов на жилье. Эти бумаги необходимы в случае продажи недвижимого имущества или сдачи в аренду, поскольку нужно подтвердить свое право собственности.

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