Житлові інвестиції – в які квартири українці часто вкладають гроші

Зустріч покупців із рієлтором у новій квартирі. Фото: Pexels

Ліквідність квартири на ринку нерухомості залежить від того, чи відповідає житло новим трендам і наскільки задовольняє запити споживачів. Якщо об’єкт пропонує поліфункціональний зовнішній простір і комфортне внутрішнє планування, то з великою вірогідністю буде затребуваний серед інвесторів.

Оглядачка ринку нерухомості Вікторія Берещак розповіла в ексклюзивному коментарі редакції Новини.LIVE, в яке житло інвестори готові вкладати гроші.

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Які квартири приваблюють більшість інвесторів

В період повномасштабної війни перед девелоперами постало чимало викликів. Комусь вдається їм протистояти, а хтось був змушений відступити перед проблемами. Як результат — забудовники часто провалюють терміни здачі будинків в експлуатацію, змушуючи інвесторів чекати невідомо скільки. Маючи таку репутацію на ринку, важко зберегти клієнтів.

"Інвестори неготові вкладатися в недобудовані об'єкти чи квартири, які довго не вводять в експлуатацію. Девелопер обіцяє, що от-от отримає сертифікат, але все ніяк не здасть будинок. Ті клієнти, кому набридло чекати, підуть шукати інші варіанти на ринку. Вони намагатимуться продати квартиру по переуступці, але це теж сумнівна пропозиція", — зауважила експертка.

У тренді сьогодні — просторові рішення, заточені на нові поведінкові запити суспільства. Вкладники здебільшого шукають великі квартири, які здатні задовольнити потребу під назвою "об'єднання поколінь". Велику ліквідність має житло з європлануванням, де зручно проводити час кільком членам однієї родини.

Також не варто забувати про вимоги до зовнішньої інфраструктури. Ідеально продумане планування оселі не врятує, якщо довкола будинку немає розвиненої екосистеми. Сучасні житлові комплекси забезпечені всім необхідним для комфортної життєдіяльності, що дуже приваблює шукачів нерухомості.

"Хто точно не залишиться за бортом і матиме чергу з інвесторів? Ті, хто продовжують будувати, виконувати взяті на себе обов’язки поза тим, є попит на ринку чи немає. І ті, хто пропонують поліфункціональні кластери, тобто ЖК, де не тільки житлова площа передбачена, але й розвинена соціально-побутова та рекреаційна екосистема", — констатувала Вікторія Берещак.

Об'єктивно ринок нерухомості в Україні переживає складні часи. Вони пов'язані з обмеженим попитом реальної платоспроможності. Нині кількість інвесторів, які можуть піти на ризик і купити готову квартиру за повну вартість, що традиційно більша, є невеликою. Частіше люди обирають комплекси з готовністю щонайменше 50% та, обов'язково, високою будівельною динамікою протягом усього терміну повномасштабної війни.

Що ще треба знати українцям

Нагадаємо, житло на заході України — в Івано-Франківську, Львові, Ужгороді, Чернівцях — досить дороге, якщо порівняти з центральними та південними регіонами. Виникає питання, чи варто власникам поспішати з продажем, поки є ажіотаж на квартири.

Також ми писали, що попит на житло залежить від різних факторів. Деякі об’єкти нерухомості є неліквідними, оскільки не задовольняють потреби споживачів. Натомість існують квартири, затребуваність яких на дуже високому рівні.