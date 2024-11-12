Жилищные инвестиции – в какие квартиры украинцы часто вкладывают деньги

Встреча покупателей с риелтором в новой квартире. Фото: Pexels

Ликвидность квартиры на рынке недвижимости зависит от того, соответствует ли жилье новым трендам и насколько удовлетворяет запросы потребителей. Если объект предлагает полифункциональное внешнее пространство и комфортную внутреннюю планировку, то с большой вероятностью будет востребован среди инвесторов.

Обозревательница рынка недвижимости Виктория Берещак рассказала в эксклюзивном комментарии редакции Новини.LIVE, в какое жилье инвесторы готовы вкладывать деньги.

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Какие квартиры привлекают большинство инвесторов

В период полномасштабной войны перед девелоперами предстало немало вызовов. Кому-то удается им противостоять, а кто-то был вынужден отступить перед проблемами. Как результат — застройщики часто проваливают сроки сдачи домов в эксплуатацию, заставляя инвесторов ждать неизвестно сколько. Имея такую репутацию на рынке, сложно сохранить клиентов.

"Инвесторы не готовы вкладываться в недостроенные объекты или квартиры, которые долго не вводят в эксплуатацию. Девелопер обещает, что вот-вот получит сертификат, но все никак не сдаст дом. Те клиенты, кому надоело ждать, пойдут искать другие варианты на рынке. Они попытаются продать квартиру по переуступке, но это тоже сомнительное предложение", — отметила экспертка.

В тренде сегодня пространственные решения, заточенные на новые поведенческие запросы общества. Вкладчики в большинстве своем ищут большие квартиры, которые способны удовлетворить потребность под названием "объединение поколений". Большую ликвидность имеет жилье с европланированием, где удобно проводить время нескольким членам одной семьи.

Также не стоит забывать о требованиях к внешней инфраструктуре. Идеально продуманная планировка дома не спасет, если вокруг дома нет развитой экосистемы. Современные жилые комплексы снабжены всем необходимым для комфортной жизнедеятельности, что очень привлекает искателей недвижимости.

"Кто точно не останется за бортом и будет иметь очередь из инвесторов? Те, кто продолжают строить, выполнять взятые на себя обязанности независимо от того, есть спрос на рынке или нет. И те, кто предлагают полифункциональные кластеры, то есть ЖК, где не только жилая площадь предусмотрена, но и развита социально-бытовая и рекреационная экосистема", — констатировала Виктория Берещак.

Объективно рынок недвижимости в Украине испытывает сложные времена. Они связаны с ограниченным спросом реальной платежеспособности. Сейчас количество инвесторов, которые могут пойти на риск и купить готовую квартиру за полную стоимость, что традиционно больше, невелика. Чаще люди выбирают комплексы с готовностью не менее 50% и, обязательно, высокой строительной динамикой на протяжении всего срока полномасштабной войны.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, жилье на западе Украины — в Ивано-Франковске, Львове, Ужгороде, Черновцах — достаточно дорогое, если сравнить с центральными и южными регионами. Возникает вопрос, стоит ли владельцам спешить с продажей, пока есть ажиотаж на квартиры.

Также мы писали, что спрос на жилье зависит от разных факторов. Некоторые объекты недвижимости неликвидные, ведь не удовлетворяют потребности клиентов. Но существуют квартиры, востребованность которых на очень высоком уровне.