Що робити з квартирою у Львові чи Івано-Франківську – як правильно продати житло

Покупці квартири. Фото: Freepik

Формування цін на ринку нерухомості значною мірою залежить від балансу між попитом і пропозицією. Після початку повномасштабного вторгнення на перше місце за попитом вийшли обласні центри на заході України — Львів, Івано-Франківськ, Ужгород, Чернівці тощо. Але нині, через майже три роки війни, ринок там перенаситився.

Чи потрібно поспішати з продажем житла в західному регіоні України, розповіла в ексклюзивному коментарі редакції Новини.LIVE оглядачка ринку нерухомості Вікторія Берещак.

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За словами експертки, споживачі повинні розуміти, що будь-який ринок має свої обмеження. Вони стосуються кількості вільних ділянок під забудову, обсягу реального платоспроможного попиту, пропорції або диспропорції між попитом/пропозицією. Станом на листопад 2024 року можна стверджувати, що ринок Ужгорода перегрітий.

В Івано-Франківську ситуація також наближається до точки перегрівання. Ринок Львова, хоча там протягом року зростали ціни на квартири в новобудовах і збільшувалася кількість зведених об’єктів, все одно рухається за висхідною динамікою до перегрівання.

"В якийсь момент може статися так, що пропозицій буде забагато для реального попиту. Якщо людина хоче інвестувати з метою заробити швидкі гроші, то варто зважати на податки, які доведеться заплатити за продаж житла з терміном володіння до трьох років. Це з'їсть частину доходу", — зауважила Вікторія Берещак.

Іншими словами, поки є певний попит в Івано-Франківську, Львові, Ужгороді та інших західних містах, можна продавати житло. Бо дуже важко спрогнозувати, чи буде ринок стабільно зростати в тих регіонах після завершення війни і протягом наступних п’яти років. У разі позитивних для України наслідків Київ, безумовно, почне повертати собі першість.

На що звертати увагу українцям

Експертка порадила запам’ятати, що активність ринку нерухомості на заході України — це тимчасовий тренд. І необхідно, вирішуючи питання з продажем житла, зважати на кілька факторів. Перший — чи існує баланс між попитом і пропозицією. Диспропорція між кількістю об’єктів і чисельністю претендентів на них свідчитиме про несприятливі умови.

"Другий — на розвиток соціально-економічної ситуації, політичний контекст. Я не можу прогнозувати, що той же Львів, Ужгород та Івано-Франківськ будуть регіонами-хабами, в які приїжджатимуть люди в довгій перспективі", — зауважила Вікторія Берещак.

Тертій фактор — це платоспроможність населення. Нині на заході живе чимало внутрішньо переміщених осіб, але всі, хто міг собі дозволити купівлю квартири і мав таку потребу, вже це зробили. Решта людей або не мають вільних коштів, або не розглядають для себе купівлю житла. Тож незрозуміло, кому продавати об’єкти нерухомості.

Нагадаємо, ліквідність квартир в Україні залежить від багатьох чинників. Споживачі обирають поліфункціональні об’єкти, які здатні задовольнити більшість потреб мешканців. А тренди постійно змінюються.

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