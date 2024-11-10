В Україні подорожчало житло – чи впадуть ціни на квартири найближчим часом

Пара оглядає квартиру з рієлтором. Фото: Freepik

Ринок нерухомості в Україні переживає непрості часи через повномасштабну війну. Активність споживачів відновилася, але змінилися тренди і запити суспільства. Плюс значно подорожчали самі об’єкти. Цьому сприяє нестабільна економічна ситуація, висока вартість виробництва, нестача робочих рук та інші фактори.

Що буде з цінами на квартири найближчим часом, розповіла в ексклюзивному коментарі редакції Новини.LIVE оглядачка ринку нерухомості Вікторія Берещак.

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Чи чекати падіння цін на житло

Статистика показує, що об’єкти нерухомості планомірно дорожчають, причому як на первинному ринку, так і на вторинному. Згідно з даними порталу ЛУН, за два роки, з листопада 2022-го по листопад 2024-го, середня вартість квадратного метра в Києві виросла з 48 200 грн до 54 900 грн. Причому в окремих районах столиці сума доходить до 100 000 грн за квадрат і більше (середній показник у Печерському районі).

Середня вартість квадратного метра в Києві. Скриншот: ЛУН

За словами експертки, не варто чекати позитивних змін на ринку нерухомості. Квартири дешевшати не будуть, скоріше навпаки. Такій тенденції сприяють різні фактори: економічні, соціальні, безпекові тощо. І запити клієнтів щодо нового житла стають більш масштабними.

"Ціни будуть рости в межах зростання собівартості будівництва. Але їх частково стримує обмежений платоспроможний попит (це евфемізм для практично нульового попиту, який ми спостерігаємо десь останні 8 місяців). Інфляція, курс долара, прогнози Міжнародного валютного фонду на наступний рік… Все це не дає шансу на позитивне очікування щодо цін", — констатувала Вікторія Берещак.

Що стосується вторинного ринку, там безпосередній вплив на вартість житла має курс американської валюти, розташування об’єкта, тривалість експлуатації, планування, архітектурні рішення тощо. Тоді як первинка прямо залежить від двох ключових витратних факторів собівартості.

"Зараз невпинно дорожчають будівельні матеріали та безпосередньо виробничі процеси. Щодо першого, то негативно вплинула зміна вартості логістики і втрата виробничих потужностей у багатьох секторах. Лише за останній рік показник дорожчання матеріалів досяг 50-56%", — зауважила експертка.

А виробничі процеси подорожчали через два основні чинники — загальну мобілізацію та велику конкуренцію на ринку нерухомості. Кваліфікованих кадрів, за словами Вікторії Берещак, катастрофічно не вистачає, тому зводити нові об’єкти стає дедалі проблематичніше. Споживачам рекомендують не поспішати з купівлею житла, якщо немає нагальної потреби, а критично оцінити свої фінансові можливості, перш ніж оформлювати угоду з девелопером.

Що ще повинні знати українці

Нагадаємо, тренди на ринку нерухомості постійно змінюються. Якісь квартири втрачають попит і стають неліквідними, що робить інтенсивність укладання договорів купівлі-продажу мінімальною. Варто розуміти, які об’єкти більше не будуть затребуваними в Україні.

Також ми писали, що забудовникам потрібно вживати заходи, щоб збільшити популярність квартир, які мало кого цікавлять. Наприклад, потрібно розділяти додаткові витрати з покупцями і користуватися можливостями державних програм.