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Рынок недвижимости в напряжении — что будет с ценами на квартиры

10 ноября 2024 19:05
Елизавета Супивская - редактор
В Украине подорожало жилье – упадут ли цены на квартиры в ближайшее время
Пара осматривает квартиру с риелтором. Фото: Freepik
Елизавета Супивская - редактор

Рынок недвижимости в Украине переживает непростые времена из-за полномасштабной войны. Активность потребителей возобновилась, но поменялись тренды и запросы общества. Плюс значительно подорожали сами объекты. Этому способствует нестабильная экономическая ситуация, высокая стоимость производства, нехватка рабочих рук и другие факторы.

Что будет с ценами на квартиры в ближайшее время, рассказала в эксклюзивном комментарии редакции Новини.LIVE обозревательница рынка недвижимости Виктория Берещак.

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Ждать ли падения цен на жилье

Статистика показывает, что объекты недвижимости планомерно дорожают, причем как на первичном рынке, так и на вторичном. Согласно данным портала ЛУН, за два года, с ноября 2022-го по ноябрь 2024-го, средняя стоимость квадратного метра в Киеве выросла с 48 200 грн до 54 900 грн. При этом в отдельных районах столицы сумма доходит до 100 000 грн за квадрат и больше (средний показатель в Печерском районе).

 

Динамика цен на квартиры.
Средняя стоимость квадратного метра в Киеве. Скриншот: ЛУН

По словам эксперта, не стоит ожидать положительных изменений на рынке недвижимости. Квартиры дешеветь не будут, скорее наоборот. Такой тенденции способствуют разные факторы: экономические, социальные и т.д. А запросы клиентов по поводу нового жилья становятся более масштабными.

"Цены будут расти в пределах роста себестоимости строительства. Но их частично сдерживает ограниченный платежеспособный спрос (это эвфемизм для практически нулевого спроса, который мы наблюдаем где-то последние 8 месяцев). Инфляция, курс доллара, прогнозы Международного валютного фонда на следующий год… Все это не дает шанса на положительное ожидание относительно цен", — констатировала Виктория Берещак.

Что касается вторичного рынка, то непосредственное влияние на стоимость жилья оказывает курс американской валюты, расположение объекта, продолжительность эксплуатации, планирование, архитектурные решения и т.д. В то время как первичка напрямую зависит от двух ключевых затратных факторов себестоимости.

"Сейчас постоянно дорожают строительные материалы и непосредственно производственные процессы. Что касается первого, то негативно повлияло изменение стоимости логистики и потеря производственных мощностей во многих секторах. Только за последний год показатель удорожания материалов достиг 50-56%", — отметила эксперт.

А производственные процессы подорожали из-за двух основных причин — общей мобилизации и большой конкуренции на рынке недвижимости. Квалифицированных кадров, по словам Виктории Берещак, катастрофически не хватает, поэтому возводить новые объекты становится все более проблематично. Потребителям рекомендуют не спешить с покупкой жилья, если нет необходимости, а критически оценить свои финансовые возможности, прежде чем оформлять сделку с девелопером.

Что еще должны знать украинцы

Напомним, тренды на рынке недвижимости постоянно меняются. Какие-то квартиры теряют спрос и становятся неликвидными, что делает интенсивность заключения договоров купли-продажи минимальной. Следует понимать, какие объекты больше не будут востребованы в Украине.

Также мы писали, что застройщикам нужно принимать меры, дабы увеличить популярность квартир, которые мало кого интересуют. К примеру, надо разделять дополнительные расходы с покупателями и пользоваться возможностями государственных программ.

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