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Юні домовласники — як переоформити квартиру на дитину

8 листопада 2024 17:56
Андрій Жинкін - редактор
Андрій Жинкін
редактор
Батьки можуть оформити квартиру на дитину — як це зробити та які документи потрібні
Сім'я оглядає квартиру. Фото: Pexels
Андрій Жинкін - редактор
Андрій Жинкін
редактор

Дитина через свій вік не здатна приймати важливі рішення чи займатися юридичними питаннями. Однак, це не заважає їй мати у власності житло. Хоча оформлення нерухомості на дитину є цілком законним, ця процедура має свої особливості.

Про те, чи можна оформити нерухомість на дитину та як це зробити, пояснили в Міністерстві юстиції.

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Чи може дитина володіти квартирою 

Особа, яка не досягла 18 років, вважається дитиною. Малолітні й неповнолітні можуть бути власниками житла, але для цього потрібен дозвіл батьків або законних опікунів, а також згода органу опіки та піклування. Це правило стосується як придбання житла для дитини, так і випадків спадщини чи дарування.

До 14 років дитина не має права підписувати угоди щодо купівлі-продажу нерухомості. Проте, після 14 років, за наявності згоди батьків або опікунської ради, дитина може виступати покупцем житла.

Батьки відповідають за управління нерухомістю дитини, враховуючи необхідність погодження цього питання з органами опіки. Тут для них головне забезпечити збереження та використання майна виключно в інтересах дитини.

Як оформити житло на дитину 

Загалом до 14 років дитина не має права підписувати угоди з купівлі-продажу нерухомості, однак це не єдиний спосіб отримати у власність "квадратні метри". У Міністерстві юстиції зазначають, що окрім придбання житла, є ще два варіанти передачі нерухомості дитині:

  1. Залишити у спадок.
  2. Оформити договір дарування на дитину.

Кожен з цих методів має свої особливості. Дитина може отримати нерухомість за заповітом лише після смерті спадкодавця. Натомість якщо майно дарується — воно не залежить від тривалості життя дарувальника, але до договору можуть бути додані умови, які обмежують продаж, обмін, поділ та інші операції з подарунком на визначений період.

Які документи потрібні для купівлі нерухомості на дитину

Для купівлі квартири на дитину потрібно підготувати такі документи:

  • дозвіл органу опіки;
  • ідентифікаційний код дитини;
  • свідоцтво про народження дитини;
  • нотаріально завірена згода батьків;
  • паспорти та ідентифікаційні коди обох батьків.

Загалом, оформити житло на дитину в Україні можливо, але тільки за умов дозволу органів опіки. Батьки керують майном дитини, але не можуть розпоряджатися ним без відома органів опіки.

Раніше ми писали, що прописавши родича чи знайомого у своєму домі, можна потрапити в серйозні неприємності. Часто власники житла не можуть зняти з реєстрації осіб, які проживають у їхньому домі та не дають згоди на виписку. 

Багато хто думає, що отримати спадщину — це завжди добре. Але насправді разом з майном можна отримати фінансові зобов'язання померлого родича. 

нерухомість квартира батьки майно діти

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02:54 У Харкові було чути звук вибуху

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