Батьки можуть оформити квартиру на дитину — як це зробити та які документи потрібні

Юні домовласники — як переоформити квартиру на дитину
Дитина через свій вік не здатна приймати важливі рішення чи займатися юридичними питаннями. Однак, це не заважає їй мати у власності житло. Хоча оформлення нерухомості на дитину є цілком законним, ця процедура має свої особливості.
Про те, чи можна оформити нерухомість на дитину та як це зробити, пояснили в Міністерстві юстиції.
Чи може дитина володіти квартирою
Особа, яка не досягла 18 років, вважається дитиною. Малолітні й неповнолітні можуть бути власниками житла, але для цього потрібен дозвіл батьків або законних опікунів, а також згода органу опіки та піклування. Це правило стосується як придбання житла для дитини, так і випадків спадщини чи дарування.
До 14 років дитина не має права підписувати угоди щодо купівлі-продажу нерухомості. Проте, після 14 років, за наявності згоди батьків або опікунської ради, дитина може виступати покупцем житла.
Батьки відповідають за управління нерухомістю дитини, враховуючи необхідність погодження цього питання з органами опіки. Тут для них головне забезпечити збереження та використання майна виключно в інтересах дитини.
Як оформити житло на дитину
Загалом до 14 років дитина не має права підписувати угоди з купівлі-продажу нерухомості, однак це не єдиний спосіб отримати у власність "квадратні метри". У Міністерстві юстиції зазначають, що окрім придбання житла, є ще два варіанти передачі нерухомості дитині:
- Залишити у спадок.
- Оформити договір дарування на дитину.
Кожен з цих методів має свої особливості. Дитина може отримати нерухомість за заповітом лише після смерті спадкодавця. Натомість якщо майно дарується — воно не залежить від тривалості життя дарувальника, але до договору можуть бути додані умови, які обмежують продаж, обмін, поділ та інші операції з подарунком на визначений період.
Які документи потрібні для купівлі нерухомості на дитину
Для купівлі квартири на дитину потрібно підготувати такі документи:
- дозвіл органу опіки;
- ідентифікаційний код дитини;
- свідоцтво про народження дитини;
- нотаріально завірена згода батьків;
- паспорти та ідентифікаційні коди обох батьків.
Загалом, оформити житло на дитину в Україні можливо, але тільки за умов дозволу органів опіки. Батьки керують майном дитини, але не можуть розпоряджатися ним без відома органів опіки.
Раніше ми писали, що прописавши родича чи знайомого у своєму домі, можна потрапити в серйозні неприємності. Часто власники житла не можуть зняти з реєстрації осіб, які проживають у їхньому домі та не дають згоди на виписку.
Багато хто думає, що отримати спадщину — це завжди добре. Але насправді разом з майном можна отримати фінансові зобов'язання померлого родича.
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