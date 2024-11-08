Батьки можуть оформити квартиру на дитину — як це зробити та які документи потрібні

Сім'я оглядає квартиру. Фото: Pexels

Дитина через свій вік не здатна приймати важливі рішення чи займатися юридичними питаннями. Однак, це не заважає їй мати у власності житло. Хоча оформлення нерухомості на дитину є цілком законним, ця процедура має свої особливості.

Про те, чи можна оформити нерухомість на дитину та як це зробити, пояснили в Міністерстві юстиції.

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Особа, яка не досягла 18 років, вважається дитиною. Малолітні й неповнолітні можуть бути власниками житла, але для цього потрібен дозвіл батьків або законних опікунів, а також згода органу опіки та піклування. Це правило стосується як придбання житла для дитини, так і випадків спадщини чи дарування.

До 14 років дитина не має права підписувати угоди щодо купівлі-продажу нерухомості. Проте, після 14 років, за наявності згоди батьків або опікунської ради, дитина може виступати покупцем житла.

Батьки відповідають за управління нерухомістю дитини, враховуючи необхідність погодження цього питання з органами опіки. Тут для них головне забезпечити збереження та використання майна виключно в інтересах дитини.

Як оформити житло на дитину

Загалом до 14 років дитина не має права підписувати угоди з купівлі-продажу нерухомості, однак це не єдиний спосіб отримати у власність "квадратні метри". У Міністерстві юстиції зазначають, що окрім придбання житла, є ще два варіанти передачі нерухомості дитині:

Залишити у спадок. Оформити договір дарування на дитину.

Кожен з цих методів має свої особливості. Дитина може отримати нерухомість за заповітом лише після смерті спадкодавця. Натомість якщо майно дарується — воно не залежить від тривалості життя дарувальника, але до договору можуть бути додані умови, які обмежують продаж, обмін, поділ та інші операції з подарунком на визначений період.

Які документи потрібні для купівлі нерухомості на дитину

Для купівлі квартири на дитину потрібно підготувати такі документи:

дозвіл органу опіки;

ідентифікаційний код дитини;

свідоцтво про народження дитини;

нотаріально завірена згода батьків;

паспорти та ідентифікаційні коди обох батьків.

Загалом, оформити житло на дитину в Україні можливо, але тільки за умов дозволу органів опіки. Батьки керують майном дитини, але не можуть розпоряджатися ним без відома органів опіки.

Раніше ми писали, що прописавши родича чи знайомого у своєму домі, можна потрапити в серйозні неприємності. Часто власники житла не можуть зняти з реєстрації осіб, які проживають у їхньому домі та не дають згоди на виписку.

Багато хто думає, що отримати спадщину — це завжди добре. Але насправді разом з майном можна отримати фінансові зобов'язання померлого родича.