Родители могут оформить квартиру на ребенка – как это сделать и какие документы нужны

Семья осматривает квартиру. Фото: Pexels

Ребенок по своему возрасту не способен принимать важные решения или заниматься юридическими вопросами. Однако это не мешает ей иметь в собственности жилье. Хотя оформление недвижимости на ребенка вполне законно, эта процедура имеет свои особенности.

О том, можно ли оформить недвижимость на ребенка и как это сделать, объяснили в Министерстве юстиции.

Читайте также:

Может ли ребенок владеть квартирой

Лицо, не достигшее 18 лет, считается ребенком. Малолетние и несовершеннолетние могут быть владельцами жилья, но для этого требуется разрешение родителей или законных опекунов, а также согласие органа опеки и попечительства. Это правило касается как приобретения жилья для ребенка, так и случаев наследства или дарения.

До 14 лет ребенок не имеет права подписывать сделки по купли-продажи недвижимости. Однако после 14 лет, при наличии согласия родителей или попечительского совета, ребенок может выступать покупателем жилья.

Родители отвечают за управление недвижимостью ребенка, учитывая необходимость согласования этого вопроса с органами опеки. Здесь для них главное обеспечить сохранность и использование имущества исключительно в интересах ребенка.

Как оформить жилье на ребенка

В общей сложности до 14 лет ребенок не имеет права подписывать сделки по купли-продажи недвижимости, однако это не единственный способ получить в собственность "квадратные метры". В Министерстве юстиции отмечают, что кроме приобретения жилья есть еще два варианта передачи недвижимости ребенку:

Оставить по наследству. Оформить договор дарения на ребенка.

Каждый из этих методов имеет свои особенности. Ребенок может получить недвижимость по завещанию только после смерти наследодателя. Если же имущество дарится — оно не зависит от продолжительности жизни дарителя, но к договору могут быть добавлены условия, ограничивающие продажу, обмен, разделение и другие операции с подарком на определенный период.

Какие документы нужны для покупки недвижимости на ребенка

Для покупки квартиры на ребенка нужно подготовить следующие документы:

разрешение органа опеки;

идентификационный код ребенка;

свидетельство о рождении ребенка;

нотариально заверенное согласие родителей;

паспорта и идентификационные коды обоих родителей.

В общем, оформить жилье на ребенка в Украине возможно, но только при разрешении органов опеки. Родители управляют имуществом ребенка, но не могут распоряжаться им без ведома органов опеки.

Раньше мы писали, что, прописав родственника или знакомого в своем доме, можно попасть в серьезные неприятности. Часто владельцы жилья не могут снять с регистрации лиц, проживающих в их доме, и не дают согласия на выписку.

Многие думают, что получить наследство — это всегда хорошо. Но на самом деле вместе с имуществом можно получить финансовые обязательства умершего родственника.