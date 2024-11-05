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Небажані квартиранти — як виписати людину без її згоди

5 листопада 2024 08:15
Андрій Жинкін - редактор
Андрій Жинкін
редактор
Виписка з житла без згоди — чи можливо та в яких випадках
Заочне зняття з реєстрації. Фото: УНІАН
Андрій Жинкін - редактор
Андрій Жинкін
редактор

Колись прописавши у своєму помешканні далекого родича або знайому людину, можна отримати серйозний головний біль у майбутньому. Нерідко власники житла не можуть зняти з реєстрації осіб, які прописані у їхньому будинку чи квартирі та не дають згоди на виписку.

Про те, чи можливо виписати людину з помешкання без судового позову, пояснили на сайті "Городянської міської ради".

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Кількість зареєстрованих у житлі людей впливає не лише на комфорт та спокій власника, але і на умови проживання: 

  • право на житлову субсидію;
  • розмір комунальних платежів тощо. 

Раніше для зняття з реєстрації "непроханих квартирантів" власникам доводилось звертатися до суду. Однак з 21 січня 2023 року набув чинності новий закон України "Про надання публічних (електронних публічних) послуг щодо декларування та реєстрації місця проживання в Україні", який значно полегшив процедуру виписки для власників. 

Як зняти з реєстрації людину у 2024 році

Важливо розрізняти зняття з реєстрації та виселення — це різні процедури. З реєстрації власник має право виписати орендаря або тимчасового мешканця, якщо він не проживає у житлі понад рік. Але якщо особа продовжує жити у приміщенні, попри зняття з реєстрації, слід звертатися до суду з позовом про примусове виселення. Підставами можуть бути:

  • пошкодження майна;
  • створення конфліктів;
  • порушення умов проживання тощо.

Для зняття небажаного мешканця з реєстрації власник може подати заяву до органів реєстрації — ЦНАПу або об’єднаної територіальної громади. Для цього вам знадобляться паспорт, ідентифікаційний код і документи, що підтверджують право власності на житло.

Зараз, щоб зняти з реєстрації людину, подавати позов до суду не обов'язково, тепер виписати мешканця можна і без його згоди, якщо він не є власником чи співвласником житла. При цьому, якщо у квартирі є співвласники, необхідна їхня згода на зняття з реєстрації іншої особи. 

Кого не можна виписати з помешкання

Згідно із законом, один співвласник житла не може виписати іншого. Заяву на зняття з реєстрації може подавати лише повнолітній, а також лише повнолітнього можна зняти з реєстрації.

ЦНАП зобов’язаний повідомити особу, зняту з реєстрації, щоб вона могла оскаржити це рішення в суді. Також державні органи мають право скасувати своє рішення про зняття з реєстрації, якщо виявиться недостатність документів. Якщо ЦНАП не знайде порушень, заявник може отримати документи для оскарження рішення в суді.

Раніше ми писали, що, підписавши договір купівлі-продажу нерухомості, власник зобов'язується передати об'єкт у власність покупцеві. Проте в деяких ситуаціях суд може визнати недійсним цей документ.

Також ми розповідали, що реєстрація місця проживання як українців, так і іноземців регулюється законодавством та передбачає штрафи за відсутність прописки. Існують чіткі вимоги до процесу реєстрації, за порушення яких може наступити правова відповідальність.
 

нерухомість квартира прописка закон житло

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