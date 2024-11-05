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Проблемные квартиранты — как выписать человека без его согласия

5 ноября 2024 08:15
Андрей Жинкин - редактор
Андрей Жинкин
редактор
Выписка из жилья без согласия — возможна ли и в каких случаях
Заочное снятие с регистрации. Фото: УНИАН
Андрей Жинкин - редактор
Андрей Жинкин
редактор

Когда-то прописав в своем доме далекого родственника или знакомого человека, можно получить серьезную головную боль в будущем. Нередко владельцы жилья не могут снять с регистрации лиц, которые прописаны в их доме или квартире и не дают согласия на выписку.

О том, возможно ли выписать человека из помещения без судебного иска, пояснили на сайте "Гродненского городского совета".

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Количество зарегистрированных в жилье людей влияет не только на комфорт и покой владельца, но и на условия проживания:

  • право на жилищную субсидию;
  • размер коммунальных платежей и т.п.

Раньше для снятия с регистрации "незваных квартирантов" владельцам приходилось обращаться в суд. Однако с 21 января 2023 года вступил в силу новый закон Украины "О предоставлении публичных (электронных публичных) услуг по декларированию и регистрации места жительства в Украине", который значительно облегчил процедуру выписки для владельцев.

Как снять с регистрации человека в 2024 году

Важно различать снятие с регистрации и выселение — это разные процедуры. С регистрации собственник имеет право выписать арендатора или временного жильца, если он не проживает в жилье более года. Но если лицо продолжает жить в помещении, несмотря на снятие с регистрации, следует обращаться в суд с иском о принудительном выселении. Основаниями могут быть:

  • повреждение имущества;
  • создание конфликтов;
  • нарушение условий проживания и т.д.

Для снятия нежелательного жителя с регистрации собственник может подать заявление в органы регистрации — ЦНАП или объединенную территориальную громаду. Для этого вам понадобятся паспорт, идентификационный код и документы, подтверждающие право собственности на жилье.

Сейчас, чтобы снять с регистрации человека, подавать в суд необязательно, теперь выписать жильца можно и без его согласия, если он не является собственником или совладельцем жилья. При этом, если в квартире есть совладельцы, необходимо их согласие на снятие с регистрации другого лица.

Кого нельзя выписать из дома

Согласно закону, один совладелец жилья не может выписать другого. Заявление на снятие с регистрации могут подавать только совершеннолетние, а также только совершеннолетнего можно снять с регистрации.

ЦНАП обязан уведомить лицо, снятое с регистрации, чтобы оно могло обжаловать это решение в суде. Также государственные органы имеют право упразднить свое решение о снятии с регистрации, если документов окажется недостаточно. Если ЦНАП не найдет нарушений, заявитель может получить документы для обжалования решения суда.

Ранее мы писали, что, подписав договор купли-продажи недвижимости, собственник обязуется передать объект в собственность покупателю. Однако в некоторых ситуациях суд может признать недействительным этот документ.

Также мы рассказывали, что регистрация местожительства как украинцев, так и иностранцев регулируется законодательством и предусматривает штрафы за отсутствие прописки. Есть четкие требования к процессу регистрации, за нарушение которых может наступить правовая ответственность.

недвижимость квартира прописка закон жилье

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