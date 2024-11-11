Что делать с квартирой во Львове или Ивано-Франковске – как правильно продать жилье

Покупатели квартиры. Фото: Freepik

Формирование цен на рынке недвижимости во многом зависит от баланса между спросом и предложением. После начала полномасштабного вторжения на первое место по спросу вышли областные центры на западе Украины — Львов, Ивано-Франковск, Ужгород, Черновцы и т.д. Но сейчас, спустя почти три года войны, рынок там перенасытился.

Нужно ли спешить с продажей жилья в западном регионе Украины, рассказала в эксклюзивном комментарии редакции Новиги.LIVE обозревательница рынка недвижимости Виктория Берещак.

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По словам эксперта, потребители должны понимать, что любой рынок имеет свои ограничения. Они касаются количества свободных участков под застройку, объема реального платежеспособного спроса, пропорции или диспропорции между спросом/предложением. По состоянию на ноябрь 2024 года можно утверждать, что рынок Ужгорода перегрет.

В Ивано-Франковске ситуация также близится к точке перегрева. Рынок Львова, хотя там в течение года росли цены на квартиры в новостройках и увеличивалось количество возведенных объектов, все равно двигается по восходящей динамике к перегреву.

"В какой-то момент может случиться так, что предложения будет многовато для реального спроса. Если человек хочет инвестировать с целью заработать быстрые деньги, то следует учитывать налоги, которые придется заплатить за продажу жилья со сроком владения до трех лет. Это съест часть дохода", — отметила Виктория Берещак.

Другими словами, пока есть определенный спрос в Ивано-Франковске, Львове, Ужгороде и других западных городах, можно продавать жилье. Потому что очень трудно спрогнозировать, будет ли рынок стабильно расти в тех регионах после войны и в течение следующих пяти лет. В случае позитивных последствий для Украины Киев, безусловно, начнет возвращать себе первенство.

На что обращать внимание украинцам

Эксперт посоветовала запомнить, что активность рынка недвижимости на западе Украины — это временный тренд. И необходимо, решая вопросы с продажей жилья, учитывать несколько факторов. Первый — существует ли баланс между спросом и предложением. Диспропорция между количеством объектов и численностью претендентов на них будет свидетельствовать о неблагоприятных условиях.

"Второй — на развитие социально-экономической ситуации, политический контекст. Я не могу прогнозировать, что Львов, Ужгород и Ивано-Франковск будут регионами-хабами, в которые будут приезжать люди в долгой перспективе", — отметила Виктория Берещак.

Тертий фактор — это платежеспособность населения. Сейчас на западе живет немало внутренне перемещенных лиц, но все, кто мог себе позволить покупку квартиры и нуждался в ней, уже это сделали. Остальные люди либо не имеют свободных денег, либо не рассматривают для себя покупку жилья. Так что непонятно, кому продавать объекты недвижимости.

Напомним, ликвидность квартир в Украине зависит от многих факторов. Потребители выбирают полифункциональные объекты, способные удовлетворить большинство потребностей жителей. А тренды постоянно меняются.

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