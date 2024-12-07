Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Економіка arrow Виклики неминучі — що буде з ринком нерухомості найближчим часом arrow

Виклики неминучі — що буде з ринком нерухомості найближчим часом

7 грудня 2024 12:01
Єлизавета Супівська - редактор
Ціни на квартири і високий попит – до чого готуватися на ринку нерухомості
Житловий район. Фото: Pexels
Єлизавета Супівська - редактор

Повномасштабна війна в Україні негативно впливає на ринок нерухомості. Інвестицій стало менше, люди бояться вкладати кошти в житло через нестабільну ситуацію. Плюс ціни невпинно зростають як на первинні об’єкти, так і на вторинні. 2025 рік може принести нові виклики або посилити існуючі проблеми. Хоча можливість покращення також не варто виключати.

Співвласниця девелоперської компанії "Well-bud" та експертка у сфері первинного ринку житлової нерухомості Катерина Джичка розповіла в ексклюзивному коментарі редакції Новини.LIVE, до чого варто готуватися українцям наступного року.

Читайте також:

Що відбувається на ринку нерухомості

Враховуючи дорожчання собівартості виробничих процесів і логістики, а також нестачу кваліфікованих будівельників, неважко спрогнозувати подальше складне становище ринку нерухомості. Порівняно з довоєнним 2021 роком, обсяги продажів на первинці становлять близько 40% (актуально для західних областей України).

Нині активно продаються об’єкти, які відповідають трьом ключовим критеріям:

  • пропозиція не виходить за межі платоспроможності покупців (тобто адекватна ціна);
  • присутня розвинена базова інфраструктура плюс зручне розташування (близько до магазинів, школи, медичних закладів);
  • стадія будівництва свідчить про швидке завершення (наявність готового каркасу чи більш просунутого етапу).

Виходить, у список неліквідних проєктів додалася нерухомість зі значною затримкою будівництва, завищеною вартістю і невдалим розташуванням. Продати квартири з такими маркерами майже неможливо, хіба що наявність одного критерію компенсує відсутність двох інших.

"Девелопери, які не виконують ключову обіцянку — вчасне введення об'єктів в експлуатацію, ризикують повністю втратити продажі. Зростання цін на первинну нерухомість у доларовому еквіваленті наступного року не очікується. Я прогнозую консервативне підвищення вартості на рівні до 6% на рік", — зауважила експертка.

Позитивні та негативні очікування

Найближчим часом ринку нерухомості доведеться стикнутися з низкою викликів, серед яких:

  • міграція платоспроможного населення за кордон;
  • мобілізація кваліфікованих працівників, що посилить дефіцит кадрів;
  • відсутність механізмів для резерву ключових співробітників;
  • невизначеність із завершенням війни;
  • коливання курсу долара, що вплине на собівартість будівництва;
  • зростання цін на будівельні матеріали, оздоблювальні роботи та обладнання;
  • перебої з джерелами енергозабезпечення.

Проте ці виклики існують у 2024 році та були характерними для ринку нерухомості раніше. Тобто нових проблем у короткостроковій перспективі Катерина Джичка не передбачає. Натомість вона прогнозує позитивні фактори, які допоможуть боротися з негативними.

"Інвестиційна привабливість первинної нерухомості залишиться на стабільному рівні. Плюс внутрішня міграція провокуватиме зростання попиту на житло у відносно безпечних регіонах. Не виключено, що збільшиться купівельна активність військових із високими доходами. Як результат — інвестиції у ліквідні проєкти не втратять привабливості для учасників ринку", — констатувала експертка.

У 2025 році на високому рівні залишиться інтерес іноземних компаній до викупу житлових комплексів для подальшої здачі в оренду. З’являться клієнти відкладеного попиту, які очікують завершення певних етапів будівництва. І звісно, українці надалі позитивно впливатимуть на урбаністику своїм прагненням до життя у комфортному та безпечному середовищі.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, для українців змінили процедуру реєстрації права власності на об'єкти нерухомості після завершення будівництва. Тепер не потрібно звертатися до державного реєстратора, оскільки весь процес відбуватиметься автоматично завдяки Єдиній державній електронній системі у сфері будівництва.

Також ми писали, що ринок нерухомості переживає непрості часи. Ціни на квартири ростуть, тож українці замислюються, чи варто витрачати гроші до кінця 2024 року. Не виключено, що найближчим часом житло знову подорожчає. Експертка розповіла, чого чекати від цін.  

квартири нерухомість ціни на квартири житло купити квартиру

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

12:17 У грудні три планети стануть ретроградними — що радить астролог

12:15 Тренер, який змінив Україну на Росію, хоче тренувати Бенфіку

12:08 Російські танки втратили лазерний приціл через санкції, — ЗМІ

12:07 Сирійські повстанці захопили ще одне місто — деталі

12:01 Виклики неминучі — що буде з ринком нерухомості найближчим часом

Індекс Олів'є 2024 — на скільки за рік подорожчав святковий салат - 80x80

Індекс Олів'є 2024 — на скільки за рік подорожчав святковий салат

11:59 У Чорному морі перебуває носій "Калібрів" — що відомо

11:41 Прикордонники роздали "подарунки" дроном окупантам на Харківщині

11:40 Шольц планує домовитися з Трампом про стратегію щодо України

11:37 Чекаємо дві доби — як відновлюється енергетика після атак РФ

11:22 Суд Румунії назвав причину скасування результатів виборів

12:17 У грудні три планети стануть ретроградними — що радить астролог

12:15 Тренер, який змінив Україну на Росію, хоче тренувати Бенфіку

12:08 Російські танки втратили лазерний приціл через санкції, — ЗМІ

12:07 Сирійські повстанці захопили ще одне місто — деталі

12:01 Виклики неминучі — що буде з ринком нерухомості найближчим часом

Індекс Олів'є 2024 — на скільки за рік подорожчав святковий салат - 80x80

Індекс Олів'є 2024 — на скільки за рік подорожчав святковий салат

11:59 У Чорному морі перебуває носій "Калібрів" — що відомо

11:41 Прикордонники роздали "подарунки" дроном окупантам на Харківщині

11:40 Шольц планує домовитися з Трампом про стратегію щодо України

11:37 Чекаємо дві доби — як відновлюється енергетика після атак РФ

11:22 Суд Румунії назвав причину скасування результатів виборів

06:17 Скільки коштують продукти у Польщі та в Україні — порівняння

4 грудня 2024

06:27 Індекс Олів'є 2024 — на скільки за рік подорожчав святковий салат

06:22 Альтернативи дровам — ціни на паливні брикети та пелети в Україні

3 грудня 2024
Ексклюзив

19:16 Неінклюзивна Одеса — з чим стикаються ветерани війни

Ексклюзив

12:15 Живе без очей —  історія захисника, який втратив зір на війні

06:07 Оренда квартир Львові — як зросла вартість житла у листопаді

2 грудня 2024

22:37 Проїзд зріс у два рази, а зарплата ні — одесити про тарифи

06:40 Ціни на чормет в Україні — скільки коштує брухт у грудні

06:20 Рекорди цін — ТОП продуктів, що найбільше здорожчали за осінь

1 грудня 2024

19:07 Тисяча від Зеленського та мобілізація — що зміниться з 1 грудня

Text

20:37 Робота світлофорів під час відключень — розслідування Наша Справа

Text

20:11 Ігнатьєв заявив, що Київ провалив підготовку до зими

Text

20:06 Андрющенко відповів, скільки українців повернулись в Маріуполь

Text

18:39 Рекордна сума — нардеп озвучив видатки бюджету Києва цього року

Text

17:50 Заява Сирського та засідання МАГАТЕ — ефір Вечір.LIVE

Індекс Олів'є 2024 — на скільки за рік подорожчав святковий салат - 80x80

Індекс Олів'є 2024 — на скільки за рік подорожчав святковий салат

Text

15:16 Військовий пояснив проблеми із забезпеченням в українській армії

Text

14:32 День ЗСУ — чого бажають одесити нашим захисникам

Text

13:40 Черги на кордоні під час свят — у ДПСУ спрогнозували кількість

Text

13:00 Допомога від США та зустріч з командою Трампа — ефір День.LIVE

Text

12:54 В ДПСУ заявили про штурми РФ на двох напрямках — чи мають успіхи

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

10:36 Треба скорочувати шляхи ухилення — в ЗСУ назвали способи

27 листопада 2024

10:59 Кулеба пояснив, чи підпише Зеленський мирну угоду з Росією

4 грудня 2024

06:12 Найкорисніша каша, про яку всі забули — смачний сніданок

25 листопада 2024

03:21 Десерт від відомого кухаря без цукру — можна їсти щодня

27 листопада 2024

01:32 Мобілізовані відмовилися виконувати накази — що вирішив суд

29 листопада 2024

10:24 Батько Трубіна прокоментував скандал із росіянином Головіним

2 грудня 2024

17:00 Каладзе розкритикував Кварцхелію та Мамардашвілі за їхню позицію

3 грудня 2024

06:35 Ця інформація дуже особиста — про що не зобов'язаний знати ТЦК

29 листопада 2024

20:03 Меню на Новий рік Змії 2025, щоб залучити добробут

25 листопада 2024

14:53 13-та зарплата в грудні — хто отримає бонус до новорічних свят