Ціни на квартири і високий попит – до чого готуватися на ринку нерухомості

Житловий район. Фото: Pexels

Повномасштабна війна в Україні негативно впливає на ринок нерухомості. Інвестицій стало менше, люди бояться вкладати кошти в житло через нестабільну ситуацію. Плюс ціни невпинно зростають як на первинні об’єкти, так і на вторинні. 2025 рік може принести нові виклики або посилити існуючі проблеми. Хоча можливість покращення також не варто виключати.

Співвласниця девелоперської компанії "Well-bud" та експертка у сфері первинного ринку житлової нерухомості Катерина Джичка розповіла в ексклюзивному коментарі редакції Новини.LIVE, до чого варто готуватися українцям наступного року.

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Що відбувається на ринку нерухомості

Враховуючи дорожчання собівартості виробничих процесів і логістики, а також нестачу кваліфікованих будівельників, неважко спрогнозувати подальше складне становище ринку нерухомості. Порівняно з довоєнним 2021 роком, обсяги продажів на первинці становлять близько 40% (актуально для західних областей України).

Нині активно продаються об’єкти, які відповідають трьом ключовим критеріям:

пропозиція не виходить за межі платоспроможності покупців (тобто адекватна ціна);

присутня розвинена базова інфраструктура плюс зручне розташування (близько до магазинів, школи, медичних закладів);

стадія будівництва свідчить про швидке завершення (наявність готового каркасу чи більш просунутого етапу).

Виходить, у список неліквідних проєктів додалася нерухомість зі значною затримкою будівництва, завищеною вартістю і невдалим розташуванням. Продати квартири з такими маркерами майже неможливо, хіба що наявність одного критерію компенсує відсутність двох інших.

"Девелопери, які не виконують ключову обіцянку — вчасне введення об'єктів в експлуатацію, ризикують повністю втратити продажі. Зростання цін на первинну нерухомість у доларовому еквіваленті наступного року не очікується. Я прогнозую консервативне підвищення вартості на рівні до 6% на рік", — зауважила експертка.

Позитивні та негативні очікування

Найближчим часом ринку нерухомості доведеться стикнутися з низкою викликів, серед яких:

міграція платоспроможного населення за кордон;

мобілізація кваліфікованих працівників, що посилить дефіцит кадрів;

відсутність механізмів для резерву ключових співробітників;

невизначеність із завершенням війни;

коливання курсу долара, що вплине на собівартість будівництва;

зростання цін на будівельні матеріали, оздоблювальні роботи та обладнання;

перебої з джерелами енергозабезпечення.

Проте ці виклики існують у 2024 році та були характерними для ринку нерухомості раніше. Тобто нових проблем у короткостроковій перспективі Катерина Джичка не передбачає. Натомість вона прогнозує позитивні фактори, які допоможуть боротися з негативними.

"Інвестиційна привабливість первинної нерухомості залишиться на стабільному рівні. Плюс внутрішня міграція провокуватиме зростання попиту на житло у відносно безпечних регіонах. Не виключено, що збільшиться купівельна активність військових із високими доходами. Як результат — інвестиції у ліквідні проєкти не втратять привабливості для учасників ринку", — констатувала експертка.

У 2025 році на високому рівні залишиться інтерес іноземних компаній до викупу житлових комплексів для подальшої здачі в оренду. З’являться клієнти відкладеного попиту, які очікують завершення певних етапів будівництва. І звісно, українці надалі позитивно впливатимуть на урбаністику своїм прагненням до життя у комфортному та безпечному середовищі.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, для українців змінили процедуру реєстрації права власності на об'єкти нерухомості після завершення будівництва. Тепер не потрібно звертатися до державного реєстратора, оскільки весь процес відбуватиметься автоматично завдяки Єдиній державній електронній системі у сфері будівництва.

Також ми писали, що ринок нерухомості переживає непрості часи. Ціни на квартири ростуть, тож українці замислюються, чи варто витрачати гроші до кінця 2024 року. Не виключено, що найближчим часом житло знову подорожчає. Експертка розповіла, чого чекати від цін.