Нові правила на ринку нерухомості – як зареєструвати право власності

Документи на квартиру. Фото: Freepik

Відтепер українцям не потрібно звертатися до державного реєстратора чи нотаріуса, аби зареєструвати права власності на об'єкти нерухомості після завершення будівництва. Це відбуватиметься автоматично завдяки інформації в Єдиній державній електронній системі у сфері будівництва (ЄДЕССБ).

Сайт Новини.LIVE розповідає, як тепер оформлювати права на квартири і будинки.

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Нововведення на ринку нерухомості

Українці повинні вносити відомості щодо своїх прав на житло в Державний реєстр речових прав на нерухоме майно (ДРРП). Це єдина інформаційна система, яка підтверджує та офіційно визнає факт набуття, зміни чи припинення права власності на квартиру, будинок тощо.

Також існує ЄДЕССБ, яка перевела будівельний сектор України в цифрову площину. Там здійснюються всі процеси, пов’язані з оформленням будівництва, створенням і зберіганням документів, що фіксують характеристики/стан об'єктів на різних етапах.

25 листопада Міністерство розвитку громад та територій України повідомило, що тепер для реєстрації права власності на об’єкти нерухомості після завершення будівництва не потрібно звертатися до нотаріуса чи держреєстратора. Процес перевели в автоматичний режим: ДРРП отримуватиме від ЄДЕССБ дані про введення в експлуатацію будинків, щодо яких зареєстровано спеціальне майнове право (СМП) на:

подільні об’єкти незавершеного будівництва (будинок);

майбутні об’єкти нерухомості (квартири, паркомісця, інші приміщення);

неподільні об’єкти незавершеного будівництва (садові/житлові/дачні будинки тощо).

Виходить, розширився перелік адміністративних послуг, які надаються в автоматичному режимі. Це не тільки спрощує процес, але й зменшує навантаження на державних реєстраторів, а також збільшує захищеність прав українців на нерухоме майно.

"Автоматизація процесів дозволяє отримувати фізичним та юридичним особам комплексну послугу щодо проведення у ДРРП визначених законодавством автоматичних реєстраційних дій від самого початку будівництва та по його закінченню", — констатували в Міністерстві.

Які вимоги на ринку нерухомості діяли раніше

У жовтня 2022 року набув чинності Закон України "Про гарантування речових прав на об’єкти нерухомого майна, які будуть споруджені в майбутньому". Він кардинально змінив правила інвестування в будівництво і зобов’язав компанії здійснювати певні процеси для забезпечення прозорих продажів майбутніх квартир.

Реалізація об’єктів нерухомості стала можливою виключно після державної реєстрації спеціального майнового права в ДРРП. Процедура доволі складна, бо кожен майбутній об’єкт потрібно зареєструвати як складову частину будинку в Єдиній державній електронній системі у сфері будівництва.

Тільки після отримання технічних умов, внесення експертного звіту і проєктної документації, надання права на виконання будівельних робіт тощо можна створити документи щодо СМП в ЄДЕССБ. А наступний крок — держреєстрація спеціального майнового права в ДРРП за допомогою кваліфікованого фахівця.

Тільки на початку 2024 року в ЄДЕССБ з’явилася можливість здійснити автоматичну первинну реєстрацію СМП. Користувачі можуть передавати в Державний реєстр речових прав на нерухоме майно електронні заяви щодо СМП на подільний об’єкт незавершеного будівництва (будинок) та його складові частини. А далі відбувається автоматична реєстрація прав та обтяжень на такі об’єкти.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, ринок нерухомості перебуває в нестабільному стані через нестачу кваліфікованих працівників, дорожчання собівартості будівельних робіт, низьку реальну платоспроможність споживачів тощо. Ціни на квартири ростуть, і виникає питання, чи потрібно витрачати гроші на нове житло до кінця 2024 року.

Також ми писали, закони України дозволяють реєструвати житло на неповнолітніх. Можна передати квартиру у власність дитини різними способами, наприклад, через договори дарування/спадкування. Або оформити угоду купівлі-продажу, якщо є згода органів опіки та піклування.