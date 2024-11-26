Новые правила на рынке недвижимости – как зарегистрировать право собственности

Документы на квартиру. Фото: Freepik

Теперь украинцам не нужно обращаться к государственному регистратору или нотариусу, чтобы зарегистрировать права собственности на объекты недвижимости после завершения строительства. Это будет происходить автоматически благодаря информации в Единой государственной электронной системе в сфере строительства (ЕГЭССС).

Сайт Новини.LIVE рассказывает, как теперь оформлять права на квартиры и дома.

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Украинцы должны вносить сведения о своих правах на жилье в Государственный реестр вещных прав на недвижимое имущество (ГРВП). Это единственная информационная система, подтверждающая и официально признающая факт приобретения, изменения или прекращения права собственности на квартиру, дом и т.д.

Также существует ЕГЭССС, которая перевела строительный сектор Украины в цифровую плоскость. Там осуществляются все процессы, связанные с оформлением строительства, созданием и хранением документов, фиксирующих характеристики/состояние объектов на разных этапах.

25 ноября Министерство развития общин и территорий Украины сообщило, что теперь для регистрации права собственности на объекты недвижимости после завершения строительства не нужно обращаться к нотариусу или госрегистратору. Процесс перевели в автоматический режим: ГРВП будет получать от ЕГЭССС данные о вводе в эксплуатацию домов, в отношении которых зарегистрировано специальное имущественное право (СИП) на:

делимые объекты незавершенного строительства (дом);

будущие объекты недвижимости (квартиры, паркоместа, другие помещения);

неделимые объекты незавершенного строительства (садовые/жилые/дачные дома и т.п.).

Выходит, расширился список административных услуг, оказываемых в автоматическом режиме. Это не только упрощает процесс, но и снижает нагрузку на государственных регистраторов, а также увеличивает защищенность прав украинцев на недвижимое имущество.

"Автоматизация процессов позволяет получать физическим и юридическим лицам комплексную услугу по проведению в ГРВП определенных законодательством автоматических регистрационных действий с самого начала строительства и до его окончания", — констатировали в Министерстве.

Какие требования на рынке недвижимости действовали раньше

В октябре 2022 года вступил в силу Закон Украины "О гарантировании вещных прав на объекты недвижимого имущества, которые будут построены в будущем". Он кардинально изменил правила инвестирования в строительство и обязал компании осуществлять определенные процессы по обеспечению прозрачных продаж будущих квартир.

Реализация объектов недвижимости стала возможна исключительно после государственной регистрации специального имущественного права в ГРВП. Процедура достаточно сложная, ведь каждый будущий объект нужно зарегистрировать как составную часть дома в Единой государственной электронной системе в сфере строительства.

Только после получения технических условий, внесения экспертного отчета и проектной документации, предоставления права на выполнение строительных работ и т.п. можно создать документы по СИП в ЕГЭССС. А следующий шаг — госрегистрация специального имущественного права в ГРВП с помощью квалифицированного специалиста.

Только в начале 2024 года в ЕГЭССС появилась возможность осуществить автоматическую первичную регистрацию СИП. Пользователи могут передавать в Государственный реестр вещных прав на недвижимое имущество электронные заявления по СИП на раздельный объект незавершенного строительства (дом) и его составные части. А дальше производится автоматическая регистрация прав и обременений на такие объекты.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, рынок недвижимости находится в нестабильном состоянии из-за нехватки квалифицированных сотрудников, удорожания себестоимости строительных работ, низкой реальной платежеспособности потребителей и т.д. Цены на квартиры растут, и возникает вопрос, нужно ли тратить деньги на новое жилье до конца 2024 года.

Также мы писали, что законы Украины позволяют регистрировать жилье на несовершеннолетних. Можно передать квартиру в собственность ребенку разными способами, например, через договоры дарения/наследования. Или оформить сделку купли-продажи, если есть согласие органов опеки и попечительства.