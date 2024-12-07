Цены на квартиры и высокий спрос – к чему готовиться на рынке недвижимости

Жилой район. Фото: Pexels

Полномасштабная война в Украине негативно влияет на рынок недвижимости. Инвестиций стало меньше, люди боятся вкладывать деньги в жилье из-за нестабильной ситуации. Плюс цены постоянно растут как на первичные объекты, так и на вторичные. 2025 год может принести новые вызовы или усугубить существующие проблемы. Хотя возможность улучшения тоже не стоит исключать.

Совладелица девелоперской компании "Well-bud" и экспертка в сфере первичного рынка жилой недвижимости Екатерина Джичка рассказала в эксклюзивном комментарии редакции Новини.LIVE, к чему стоит готовиться украинцам в следующем году.

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Что происходит на рынке недвижимости

Учитывая удорожание себестоимости производственных процессов и логистики, а также нехватку квалифицированных строителей, несложно спрогнозировать дальнейшие трудности на рынке недвижимости. По сравнению с довоенным 2021 годом объемы продаж на первичке составляют около 40% (актуально для западных областей Украины).

В настоящее время активно продаются объекты, отвечающие трем ключевым критериям:

предложение не выходит за пределы платежеспособности покупателей (т.е. адекватная цена);

присутствует развитая базовая инфраструктура плюс удобное расположение (близко к магазинам, школе, медицинским учреждениям);

стадия строительства свидетельствует о скором завершении (наличие готового каркаса или более продвинутого этапа).

Выходит, в список неликвидных проектов добавилась недвижимость со значительной задержкой строительства, завышенной стоимостью и неудачным расположением. Продать квартиры с такими маркерами почти невозможно, разве что наличие одного критерия компенсирует отсутствие двух других.

"Девелоперы, не выполняющие ключевое обещание — своевременный ввод объектов в эксплуатацию, рискуют полностью потерять продажи. Рост цен на первичную недвижимость в долларовом эквиваленте в следующем году не ожидается. Я прогнозирую консервативное повышение стоимости на уровне до 6% в год", — отметила экспертка.

Положительные и отрицательные ожидания

В ближайшее время рынку недвижимости придется столкнуться с рядом вызовов, среди которых:

миграция платежеспособного населения за границу;

мобилизация квалифицированных работников, что усугубит дефицит кадров;

отсутствие механизмов для резерва ключевых сотрудников;

неопределенность с завершением войны;

колебания курса доллара, что повлияет на себестоимость строительства;

рост цен на строительные материалы, отделочные работы и оборудование;

перебои с источниками энергообеспечения.

Однако эти вызовы существуют в 2024 году и были характерны для рынка недвижимости раньше. То есть, новых проблем в краткосрочной перспективе Екатерина Джичка не предусматривает. Зато прогнозирует положительные факторы, которые помогут бороться с негативными.

"Инвестиционная привлекательность первичной недвижимости останется на стабильном уровне. Плюс внутренняя миграция будет провоцировать рост спроса на жилье в относительно безопасных регионах. Не исключено, что увеличится покупательная активность военных с высокими доходами. Как результат — инвестиции в ликвидные проекты не потеряют привлекательности для участников рынка", — констатировала экспертка

В 2025 году на высоком уровне останется интерес иностранных компаний к выкупу жилых комплексов для последующей сдачи в аренду. Появятся клиенты отложенного спроса, ожидающие завершения определенных этапов строительства. И, конечно, украинцы в дальнейшем будут положительно влиять на урбанистику своим стремлением к жизни в комфортной и безопасной среде.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, для украинцев изменили процедуру регистрации права собственности на объекты недвижимости после завершения строительства. Теперь не нужно обращаться к государственному регистратору, поскольку весь процесс будет происходить автоматически благодаря Единой государственной электронной системе в сфере строительства.

Также мы писали, что рынок недвижимости переживает непростые времена. Цены на квартиры растут, поэтому украинцы задумываются, стоит ли тратить деньги до конца 2024 года. Не исключено, что в ближайшее время жилье снова подорожает. Экспертка рассказала, чего ждать от цен.