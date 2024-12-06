Інвестиції у нерухомість – чи варто купувати квартиру до кінця грудня

Житлове будівництво. Фото: Pexels

Ринок нерухомості в Україні стикнувся з серйозними викликами, спровокованими повномасштабної війною. Головними проблемами галузі є нестача кваліфікованих будівельників, дорожчання собівартості виробничих процесів і логістики тощо. Це впливає на ціни, але в обидві сторони: інвесторам потрібно більше витратити, але у перспективі вони можуть більше заробити завдяки вигідному вкладенню.

CEO сімейної агенції Liberty та сертифікований рієлтор Асоціації фахівців (рієлторів) з нерухомості України Анна Савка-Волкошовець розповіла в ексклюзивному коментарі редакції Новини.LIVE, чи треба інвестувати в квартири до кінця грудня.

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Інвестиції у ринок нерухомості

Будь-які фінансові вкладення мають на меті досягнення певної цілі. Якщо говорити про український ринок нерухомості, то важливо розуміти, що ви хочете отримати. Бо від цього залежить тип інвестицій. Загалом люди купують квартири (не з метою отримання житла), щоб:

не втратити кошти через інфляцію і девальвацію гривні, проіндексувавши свої заощадження;

збільшити власний капітал за рахунок інвестиції.

"Станом на кінець 2024 року в передмісті Києва, за статистикою нашої агенції, інвестори обирають для збереження коштів одно- та двокімнатні квартири в новобудовах з терміном здачі до 12 місяців. Поріг входу — від 1,4 млн гривень. А також купують квартири з ремонтом на вторинному ринку з метою подальшої здачі в оренду. Поріг входу — від 1,9 млн гривень", — уточнила експертка.

За три квартали 2024 року середній річний приріст по таким інвестиціям склав від 8 до 12%. Що стосується примноження капіталу, то українці найчастіше обирають житло на початковому етапі будівництва з терміном здачі до 18 місяців. Поріг входу починається від 980 000 грн.

Плюс є можливість зайнятися фліпінгом, але такий тип грошових вкладень потребує часу та додаткових коштів. Фліпери купують малоліквідні об’єкти, наприклад, у незадовільному стані, з незакінченим або надто обжитим ремонтом. Витрачаються на обновлення інтер’єру, комплектацію меблями і технікою. А потім швидко перепродують з вигідною націнкою.

"Поріг входу наразі — від 1,4 млн гривень, а річний відсоток від фліпінгу може досягати 35-40%! Якщо в цілому розглядати ринок нерухомості України в період повномасштабної війни, то 12-15% річних — це дуже хороший показник. Тому відповідь на питання, чи варто інвестувати в грудні, однозначна", — констатувала Анна Савка-Волкошовець.

Тим паче, додала експертка, ближче до Різдва і Нового року забудовники пропонуватимуть вигідні акції та умови виплат. У 2025 році передбачається зростання попиту на купівлю житлових об’єктів за державними програмами, яких сьогодні більше 15. Плюс на 2 квартал наступного року очікується збільшення цін на ринку в діапазоні 11-15% (у гривні).

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, українці стежать за коливаннями цін на ринку нерухомості, очікуючи покращення ситуації. А хтось планує поспіхом купити житло до кінця 2024 року, бо переконаний у подальшому дорожчанні квартир. Оглядачка ринку нерухомості розповіла, що буде з вартістю житла найближчим часом.

Також ми писали, що багато об’єктів нерухомості продають в Буковелі. Але найбільший гірськолижний курорт України не може похвалитися лояльними цінами.