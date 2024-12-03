Вигідні інвестиції у 2024 році — як примножити свій капітал

Людина тримає гроші в руці. Фото: Unsplash

В період економічної нестабільності інвестори та пересічні громадяни шукають нові способи зберегти й примножити свої кошти. Українці мають кілька варіантів, куди можна вигідно вкласти свої гроші. Однак важливо ретельно обирати інвестиційні інструменти та враховувати їх особливості, щоб максимізувати прибуток і мінімізувати ризики.

Про те, куди українці можуть інвестувати у 2024 році, розповідає сайт Новини.LIVE.

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Як купити військові облігації та скільки прибутку вони принесуть

Облігації внутрішньої державної позики (ОВДП) є одним з основних боргових інструментів, які випускає Міністерство фінансів України для залучення коштів до бюджету. Як повідомляють експерти порталу Мінфін, ці облігації можуть стати вигідною альтернативою банківським депозитам, адже їх прибутковість перевищує прогнози інфляції.

Інвестувати в ОВДП можна через мобільний додаток "Дія". Для цього потрібно обрати розділ "Військові облігації" на головній сторінці, де користувач зможе вибрати бажану облігацію, термін інвестиції та продавця. Однією транзакцією можна придбати облігації на суму до 400 тис. грн. Рекомендується уважно ознайомитися з умовами кожного продавця та обрати оптимальний варіант.

Наприклад, якщо людина інвестувала 2 грудня в облігацію "Дебальцеве", термін якої закінчується 12 травня 2027 року, 1 облігація коштуватиме 1 013,53 грн за одиницю. Дохід від однієї облігації становитиме 388,97 грн. Якщо придбати 10 таких облігацій за 10 135,30 грн, дохідність становитиме 3 889,70 грн.

Чи варто вкладатись в нерухомість

Нерухомість водночас є відносно стабільним активом, який може стати захистом від інфляції. Однак спершу потрібно визначитися з метою купівлі житла:

Оренда житла забезпечує стабільний дохід, але супроводжується витратами на обслуговування і потребує часу для отримання прибутку. Інвестування в нерухомість на етапі будівництва зараз є ризикованим, тому важливо ретельно перевіряти забудовників. Купівля готового житла для ремонту і перепродажу може принести до 40% прибутку, проте вимагає додаткових витрат на ремонт. Придбання готової нерухомості для збереження капіталу або подальшого продажу є найбільш надійним, але потребує значних інвестицій.

За словами експертів, у 2024 році не варто поспішати з купівлею чи продажем нерухомості, якщо лише нагальні обставини не вимагають цього. Ціни певний час залишатимуться стабільними, надаючи покупцям можливість ретельніше оцінити свої фінансові можливості або дочекатися більш вигідної пропозиції.

Який дохід дають банківські депозити

Банківські депозити залишаються одним із найпопулярніших способів інвестування. За даними Мінфіну, українські банки пропонують депозити на різні терміни з фіксованою відсотковою ставкою. Чим довший термін вкладу, тим вищий відсоток. Виплата відсотків може здійснюватися щомісяця, щокварталу або після закінчення терміну.

Відсоткові ставки за банківськими депозитами можуть перевищувати 16% річних у гривнях. Після закінчення терміну вкладник отримує основну суму вкладу плюс нараховані відсотки. У разі дострокового зняття коштів можливі штрафи або зміна умов за депозитом. Також на отриманий дохід нараховуються податки — 18% ПДФО та 1,5% військового збору.

Раніше ми писали, що багато українців готові вкласти свої кошти в розвиток національної енергетичної інфраструктури. З цією метою перша REIT-компанія країни відкрила новий фонд і розпочинає будівництво приватної електростанції потужністю 18 МВт.

Також ми розповідали, що обов'язковий викуп військових облігацій може стати альтернативою податку на доходи фізичних осіб. Така схема забезпечить ефективне фінансування армії, дозволяючи громадянам інвестувати в оборону.