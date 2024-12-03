Выгодные инвестиции в 2024 году — как приумножить свой капитал

Человек держит деньги в руке. Фото: Unsplash

В период экономической нестабильности инвесторы и обычные граждане ищут новые способы сохранить и приумножить свои средства. У украинцев есть несколько вариантов, куда можно выгодно вложить свои деньги. Однако важно тщательно выбирать инвестиционные инструменты и учитывать их особенности, чтобы максимизировать прибыль и минимизировать риски.

О том, куда могут инвестировать украинцы в 2024 году, рассказывает сайт Новини.LIVE.

Читайте также:

Как купить военные облигации и сколько прибыли они принесут

Облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) являются одним из основных долговых инструментов, выпускаемых Министерством финансов Украины для привлечения средств в бюджет. Как сообщают эксперты портала Минфин, эти облигации могут стать выгодной альтернативой банковским депозитам, ведь их доходность превышает прогнозы инфляции.

Инвестировать в ОВГЗ можно через мобильное приложение "Дія". Для этого нужно выбрать раздел "Военные облигации" на главной странице, где пользователь сможет выбрать желаемую облигацию, срок инвестиции и продавца. Одной транзакцией можно купить облигации на сумму до 400 тыс. грн. Рекомендуется внимательно ознакомиться с условиями каждого продавца и выбрать оптимальный вариант.

К примеру, если человек инвестировал 2 декабря в облигацию "Дебальцево", срок которой истекает 12 мая 2027 года, 1 облигация будет стоить 1 013,53 грн за единицу. Доход от одной облигации составит 388,97 грн. Если приобрести 10 таких облигаций за 10 135,30 грн., доходность составит 3 889,70 грн.

Стоит ли вкладываться в недвижимость

Недвижимость в свою очередь является относительно стабильным активом, который может стать защитой от инфляции. Однако сначала нужно определиться с целью покупки жилья:

Аренда жилья обеспечивает стабильный доход, но сопровождается затратами на обслуживание и требует времени для получения прибыли. Инвестирование в недвижимость на этапе строительства сейчас рискованно, поэтому важно тщательно проверять застройщиков. Покупка готового жилья для ремонта и перепродажи может принести до 40% прибыли, но требует дополнительных затрат на ремонт. Приобретение готовой недвижимости для сохранения капитала или последующей продажи является наиболее надежным, но требует значительных инвестиций.

По словам экспертов, в 2024 году не стоит спешить с покупкой или продажей недвижимости, если только неотложные обстоятельства не требуют этого. Цены на время будут оставаться стабильными, предоставляя покупателям возможность более тщательно оценить свои финансовые возможности или дождаться более выгодного предложения.

Какой доход дают банковские депозиты

Банковские депозиты остаются одним из самых популярных способов инвестирования. По данным Минфина, украинские банки предлагают депозиты на разные сроки с фиксированной процентной ставкой. Чем длиннее срок вклада, тем выше процент. Выплата процентов может производиться ежемесячно, ежеквартально или по истечении срока.

Процентные ставки по банковским депозитам могут превышать 16% годовых в гривнах. По истечении срока вкладчик получает основную сумму вклада плюс начисленные проценты. В случае досрочного снятия средств возможны штрафы или изменение условий по депозиту. Также на полученный доход начисляются налоги – 18% НДФЛ и 1,5% военного сбора.

Ранее мы писали, что многие украинцы готовы вложить свои средства в развитие национальной энергетической инфраструктуры. С этой целью первая REIT компания страны открыла новый фонд и начинает строительство частной электростанции мощностью 18 МВт.

Также мы рассказывали, что обязательный выкуп военных облигаций может стать альтернативой налогу на доходы физических лиц. Такая схема обеспечит эффективное финансирование армии, позволяя гражданам инвестировать в оборону.