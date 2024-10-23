Військові облігації у Дії — які доступні нові та розміри ставок

Телефон в руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

У мобільному застосунку "Дія" з'явилися нові військові облігації. Цього разу додали назви двох окупованих міст у Донецькій області.

Про це розповів голова Міністерства цифрової трансформації Михайло Федоров у соцмережах.

Читайте також:

Розширення вибору військових облігацій

Так, у застосунку тепер можна купити облігації за назвами "Авдіївка" та "Дебальцеве". Ставки та терміни виплат різні:

"Дебальцеве" — ставка становить 16,5 %, кінцева дата — 12.05.2027;

"Авдіївка" — ставка дорівнює 15,6 %, кінцева дата — 20.05.2026.

Загалом військові облігації в "Дії" названі на честь окупованих міст: Бахчисарай, Керч, Джанкой, Євпаторія, Макіївка, Сімферополь, Асканія, Нова Ялта, Залізний Порт, Нова Каховка, Лазурне, Джарилгач, Гурзуф, Судак, Вовчанськ.

Купити облігації в "Дії" доволі просто, для цього потрібно мати завантажений на телефон застосунок. Далі треба зробити кілька кроків:

зайти у "Дію";

обрати "Військові облігації";

знайти облігацію, партнера,

обрати кількість;

підписати та оплатити.

Після оплати картка облігації зʼявиться серед документів у застосунку.

Важливо те, що за покупку облігацій не стягують комісію чи додаткові платежі.

Військові облігації. Джерело: Мінцифри

Підтримка армії за рахунок військових облігацій

Військові облігації є цінними паперами та дієвим способом підтримати українську економіку та армію. Громадяни, купуючи військові облігації, допомагають забезпечити військових технікою, продуктами та медикаментами.

"Це ваша інвестиція в оборону, яка повернеться з прибутком... Кошти з облігацій підуть на провізію, дрони, логістику, виплати військовим та медикам, а також підтримку економіки держави. А потім повернуться на карту "єПідтримка" з прибутком. Це донат державі, який вам повертається", — пояснив голова Мінцифри.

Послугу реалізували Мінцифри та Міністерство фінансів, Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку, Національний банк.

Що ще варто знати

Нагадаємо, українці можуть використати Національний кешбек, отриманий за покупки вітчизняних товарів, на донати на армію, військові облігації, благодійність. Гроші почали нараховувати за вересень.

Раніше ми писали, про розширення вибору військових облігацій. Створили такі нові — Залізний Порт, Асканію-Нову, Джанкой та Керч.