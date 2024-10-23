Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Військова економіка arrow Нові військові облігації з'явились у "Дії" зі ставкою 16,5% — як придбати arrow

Нові військові облігації з'явились у "Дії" зі ставкою 16,5% — як придбати

23 жовтня 2024 14:31
Ксенія Симонова - Редактор
Військові облігації у Дії — які доступні нові та розміри ставок
Телефон в руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
Ксенія Симонова - Редактор

У мобільному застосунку "Дія" з'явилися нові військові облігації. Цього разу додали назви двох окупованих міст у Донецькій області.

Про це розповів голова Міністерства цифрової трансформації Михайло Федоров у соцмережах.

Читайте також:

Розширення вибору військових облігацій

Так, у застосунку тепер можна купити облігації за назвами "Авдіївка" та "Дебальцеве". Ставки та терміни виплат різні:

  • "Дебальцеве" — ставка становить 16,5 %, кінцева дата — 12.05.2027;
  • "Авдіївка" — ставка дорівнює  15,6 %, кінцева  дата — 20.05.2026.

Загалом військові облігації в "Дії" названі на честь окупованих міст: Бахчисарай, Керч, Джанкой, Євпаторія, Макіївка, Сімферополь, Асканія,  Нова Ялта, Залізний Порт, Нова Каховка, Лазурне, Джарилгач, Гурзуф, Судак, Вовчанськ.

Купити облігації в "Дії" доволі просто, для цього потрібно мати завантажений на телефон застосунок. Далі треба зробити кілька кроків:

  • зайти у "Дію";
  • обрати "Військові облігації";
  • знайти облігацію, партнера,
  • обрати кількість;
  • підписати та оплатити.

Після оплати картка облігації зʼявиться серед документів у застосунку.

Важливо те, що за покупку облігацій не стягують комісію чи додаткові платежі.

 

військові облігації
Військові облігації. Джерело: Мінцифри

Підтримка армії за рахунок військових облігацій

Військові облігації є цінними паперами та дієвим способом підтримати українську економіку та армію. Громадяни, купуючи військові облігації, допомагають забезпечити військових технікою, продуктами та медикаментами.

"Це ваша інвестиція в оборону, яка повернеться з прибутком... Кошти з облігацій підуть на провізію, дрони, логістику, виплати військовим та медикам, а також підтримку економіки держави. А потім повернуться на карту "єПідтримка" з прибутком. Це донат державі, який вам повертається", — пояснив голова Мінцифри.

Послугу реалізували Мінцифри та Міністерство фінансів, Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку, Національний банк.

Що ще варто знати

Нагадаємо, українці можуть використати Національний кешбек, отриманий за покупки вітчизняних товарів, на донати на армію, військові облігації, благодійність. Гроші почали нараховувати за вересень.

Раніше ми писали, про розширення вибору військових облігацій. Створили такі нові — Залізний Порт, Асканію-Нову, Джанкой та Керч.

цінні папери Дія армія фінанси гроші облігації

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

15:11 У центрі Києва чоловік обікрав ювелірний магазин — яке покарання призначив суд

15:01 В Пентагоні зробили заяву щодо присутності солдатів КНДР в Росії

14:56 Працівник порту на Одещині відсудив у підприємства 654 тис. грн — подробиці

14:46 Обухівський ТЦК, ймовірно, допомагає ґвалтівникам уникнути покарання — що відомо

14:31 Нові військові облігації з'явились у "Дії" зі ставкою 16,5% — як придбати

Відібрати куплену інвалідність — що загрожує тим, хто дав хабар МСЕК - 80x80

Відібрати куплену інвалідність — що загрожує тим, хто дав хабар МСЕК

14:26 Фантомні діти — на Одещині прикордонники затримали двох псевдотатусів

14:13 Позбавили землі та прав на пісні — ВАКС конфіскував майно зрадниці Повалій

14:08 Долар за 51,7 грн — яким буде курс до 2029 року за прогнозом МВФ

14:05 Бійці підрозділу ГУР Firebird майстерно атакують ворога — ефектне відео

13:58 На Закарпатті трьох програмістів затримали на кордоні — чому їх виправдав суд

15:11 У центрі Києва чоловік обікрав ювелірний магазин — яке покарання призначив суд

15:01 В Пентагоні зробили заяву щодо присутності солдатів КНДР в Росії

14:56 Працівник порту на Одещині відсудив у підприємства 654 тис. грн — подробиці

14:46 Обухівський ТЦК, ймовірно, допомагає ґвалтівникам уникнути покарання — що відомо

14:31 Нові військові облігації з'явились у "Дії" зі ставкою 16,5% — як придбати

Відібрати куплену інвалідність — що загрожує тим, хто дав хабар МСЕК - 80x80

Відібрати куплену інвалідність — що загрожує тим, хто дав хабар МСЕК

14:26 Фантомні діти — на Одещині прикордонники затримали двох псевдотатусів

14:13 Позбавили землі та прав на пісні — ВАКС конфіскував майно зрадниці Повалій

14:08 Долар за 51,7 грн — яким буде курс до 2029 року за прогнозом МВФ

14:05 Бійці підрозділу ГУР Firebird майстерно атакують ворога — ефектне відео

13:58 На Закарпатті трьох програмістів затримали на кордоні — чому їх виправдав суд

06:40 Ціни за 1 кг чормету наприкінці жовтня — скільки коштує металобрухт в Україні

06:30 В Україні продовжують рости ціни на соняшник — скільки коштують зернові у жовтні

22 жовтня 2024

18:22 Їсти смачно та корисно — реформа харчування у школах Одещини

06:40 В Україні зростають ціни на золото — ціна дорогоцінних металів у жовтні

21 жовтня 2024

23:41 Військовий із США розповів, чому воює за Україну

18 жовтня 2024

18:49 Рейди ТЦК у кафе, ресторанах та на Дерибасівській — що кажуть одесити

16:42 Стали брухтом — скільки коштують знищені з початку війни російські бронемашини

Ексклюзив

06:56 Робота в небі під час війни — як сьогодні літають українські стюардеси

17 жовтня 2024
Ексклюзив

20:57 Скільки українців страждають від стресових розладів — шокуюча цифра від лікаря

16 жовтня 2024

06:40 Скільки коштує латунь в Україні — ціни на кольорові метали у жовтні

Text

13:54 Братчук повідомив про російську ІПСО щодо “ударного кулака” на Запоріжжі

Text

13:16 Підготовка теракту у Києві і затримання російських агентів — ефір День.LIVE

Text

10:25 Корольчук спрогнозував, коли в Україні можуть поновитися відключення світла

Text

08:00 Зеленський дорікнув НАТО в нестачі зброї для зупинення Путіна — ефір Ранок.LIVE

Text

07:58 Ауслендер розповів, як Ізраїль готується до жорсткої відповіді Ірану

Відібрати куплену інвалідність — що загрожує тим, хто дав хабар МСЕК - 80x80

Відібрати куплену інвалідність — що загрожує тим, хто дав хабар МСЕК

Text

06:41 Історичний візит Байдена та суворі правила на Гелловін — головне з Німеччини

22 жовтня 2024
Text

22:39 Гончаренко пояснив, як звільнення Костіна вплине на його кар'єру

Text

21:11 США передали додатковий пакет допомоги Ізраїлю — Ауслендер відповів, що туди увійшло

Text

20:42 Летальна зброя від Південної Кореї та наслідки обстрілу Сум — Просто.Новини

Text

19:34 Юрист зробив гучну заяву щодо зниження мобілізаційного віку

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

17:00 Росіянин з українським паспортом — куди зник сценарист "Кварталу" Валерій Жидков

9 жовтня 2024

17:29 Мобілізація чоловіків віком 50+ — що змінилося у жовтні

21 жовтня 2024

20:00 На чому правильно смажити яйця, щоб не нашкодити здоров'ю

11 жовтня 2024

10:13 Понад 30 постраждалих та загиблі — у ДСНС показали наслідки ДТП біля Львова

14 жовтня 2024

19:10 Нардеп назвав кількість українців, які досі не оновили свої дані в ТЦК

21 жовтня 2024

08:00 Українцям виплатять по 10,8 тис. грн у жовтні — деталі

15 жовтня 2024

07:21 ВЛК визнала призовника придатним, але суд не погодився — у чому причина

19 жовтня 2024

06:25Повістку не дають, а вантажать в бусик — що робити з такою поведінкою ТЦК

10 жовтня 2024

08:00 Одноразова грошова допомога у 6,6 тис. грн — хто зможе отримати

17 жовтня 2024

05:19 Змія винагородить сильних та мудрих — що принесе 2025 рік всім знакам Зодіаку