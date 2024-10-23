Военные облигации в Дії — какие доступны новые и размеры ставок

Телефон в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В мобильном приложении "Дія" появились новые военные облигации. В этот раз добавили названия двух оккупированных городов в Донецкой области.

Об этом рассказал глава Министерства цифровой трансформации Михаил Федоров в соцсетях.

Читайте также:

Расширение выбора военных облигаций

Так, в приложении теперь можно купить облигации с названиями "Авдеевка" и "Дебальцево". Ставки и сроки выплат разные:

"Дебальцево" — ставка составляет 16,5%, конечная дата — 12.05.2027;

"Авдеевка" — ставка равна 15,6%, конечная дата — 20.05.2026.

Военные облигации в "Дії" названы в честь оккупированных городов: Бахчисарай, Керчь, Джанкой, Евпатория, Макеевка, Симферополь, Аскания, Новая Ялта, Железный Порт, Новая Каховка, Лазурное, Джарилгач, Гурзуф, Судак, Волчанск.

Купить облигации в "Дії" достаточно просто, для этого нужно иметь загруженное на телефон приложение. Дальше нужно сделать несколько шагов:

зайти в "Дію";

выбрать "Военные облигации";

найти облигацию, партнера;

выбрать количество;

подписать и оплатить.

После оплаты карта облигации появится среди документов в приложении.

Важно то, что за покупку облигаций не взимается комиссия или дополнительные платежи.

Военные облигации. Источник: Минцифры

Поддержка армии за счет военных облигаций

Военные облигации являются ценными бумагами и действенным способом поддержать украинскую экономику и армию. Граждане, покупая военные облигации, помогают обеспечить военных техникой, продуктами и медикаментами.

"Это ваша инвестиция в оборону, которая вернется с прибылью... Средства из облигаций пойдут на провизию, дроны, логистику, выплаты военным и медикам, а также поддержку экономики государства. А затем вернутся на карту "Поддержка" с прибылью. Это донат государству, который вам возвращается", — объяснил глава Минцифры.

Услуга была реализована Минцифры и Министерством финансов, Национальной комиссией по ценным бумагам и фондовому рынку, Национальным банком.

Что еще стоит знать

Напомним, украинцы могут использовать Национальный кэшбек, полученный за покупки отечественных товаров, на донаты на армию, военные облигации, благотворительность. Деньги начали начислять за сентябрь.

Ранее мы писали о расширении выбора военных облигаций. Создали такие новые — Железный Порт, Асканию-Нову, Джанкой и Керчь.