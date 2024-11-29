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Гетманцев запропонував альтернативу ПДФ — деталі

29 листопада 2024 18:28
Григорій Брей - Редактор
Григорій Брей
Редактор
Купівля військових облігацій — Гетманцев пояснив перспективи
Голова фінансового комітету Верховної Ради України Данило Гетманцев. Фото: скриншот
Григорій Брей - Редактор
Григорій Брей
Редактор

Обов’язковий викуп військових облігацій може стати альтернативою податку на доходи фізичних осіб. Такий механізм може стати ефективним для фінансування армії, дозволяючи громадянам інвестувати в оборону з поверненням коштів із відсотками.

Про це повідомив народний депутат Данило Гетманцев у коментарі для Новини.LIVE у п'ятницю, 29 листопада.

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Нещодавно Гетманцев запропонував обговорити можливість обов'язкового викупу військової облігації як альтернативу податку на доходи фізичних осіб.

"Мені здається, що, якщо сприймати це саме як альтернативу оподаткування доходів, то це класний інструмент, який використовував Ізраїль у 1970-х роках. Цей інструмент показав себе в контексті акумулювання державного бюджету на армію", — підкреслив очільник комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики.

Він додав, що людина, яка інвестую шляхом частини свого грошового доходу на фінансування армії, то вона точно отримає кошти назад.

"Вона не втратить вартість цих грошей, вона отримає відсотки на ці гроші і буде зацікавлена в тому, щоб країна виграла", — зауважив Гетманцев.  

За його словами, наразі цю пропозицію не розглядають на урядовому рівні чи як законопроєкт, лише тривають дискусії.

Нагадаємо, раніше Гетманцев заявляв, що станом на другу половину листопада 2024 року в Україні вже почали застосовувати економічне бронювання. Щоправда, поки що ця програма не є поширеною.

Раніше Данило Гетманцев повідомляв, що замість запланованого підвищення ПДВ, влада обрала підвищення військового збору через його менший вплив на інфляцію та економіку.

інвестиції Данило Гетманцев армія фінанси військовослужбовці облігації

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