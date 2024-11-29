Покупка военных облигаций — Гетманцев объяснил перспективы

Глава финансового комитета Верховной Рады Украины Даниил Гетманцев. Фото: скриншот

Обязательный выкуп военных облигаций может стать альтернативой налога на доходы физических лиц. Такой механизм может стать эффективным для финансирования армии, позволяя гражданам инвестировать в оборону с возвратом средств с процентами.

Об этом сообщил народный депутат Даниил Гетманцев в комментарии для Новини.LIVE в пятницу, 29 ноября.

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Недавно Гетманцев предложил обсудить возможность обязательного выкупа военной облигации как альтернативу налогу на доходы физических лиц.

"Мне кажется, что если воспринимать это именно как альтернативу налогообложения доходов, то это классный инструмент, который использовал Израиль в 1970-х годах. Этот инструмент показал себя в контексте аккумулирования государственного бюджета на армию", — подчеркнул глава комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики.

Он добавил, что человек, который инвестирует путем части своего денежного дохода на финансирование армии, точно получит средства обратно.

"Он не потеряет стоимость этих денег, он получит проценты на эти деньги и будет заинтересован в том, чтобы страна выиграла", — отметил Гетманцев.

По его словам, пока это предложение не рассматривают на правительственном уровне или как законопроект, только продолжаются дискуссии.

Напомним, ранее Гетманцев заявлял, что на вторую половину ноября 2024 года в Украине уже начали применять экономическое бронирование. Правда, пока эта программа не распространена.

Ранее Даниил Гетманцев сообщал, что вместо запланированного повышения НДС власти выбрали повышение военного сбора из-за его меньшего влияния на инфляцию и экономику.