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У ВР заявили, що економічне бронювання працює вже зараз

22 листопада 2024 02:35
Артем Кругленко - Редактор
Данило Гетманцев прокоментував ситуацію з економічним бронюванням в Україні
Очільник комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев. Фото: sluga-narodu.com
Артем Кругленко - Редактор

Станом на другу половину листопада 2024 року в Україні вже застосовують економічне бронювання. Щоправда, поки що ця програма не є поширеною.

Як повідомила, перебуваючи на форумі Ukrainian Outsourcing Summit, журналістка Новини.LIVE Галина Остапець, про це заявив очільник комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

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Що відомо про ситуацію з економічним бронюванням в Україні зараз

За словами представника Верховної Ради наразі економічне бронювання є предметом дискусії. Зокрема, ставлення військових до цієї ініціативи різне: одні підтримують, інші засуджують.

Президент України Володимир Зеленський уже підписав законопроєкт, що містить норми щодо змін звітності із ПДФО й дозволяє враховувати зарплати та сплачені податки для бронювання працівників. 

Гетманцев наголосив, що прогнозувати, який фінансовий ефект матиме економічне бронювання, на думку Гетманцева, важко. Наразі уряд працює над пошуком балансу між потребами держави, економіки та інтересами військових, але механізм економічного бронювання ще не підкріплений конкретними розрахунками.

Нагадаємо, Данило Гетманцев зазначив, що у 2025 році профінансують видатки з державного бюджету. Для забезпечення потреб суспільства необхідно близько 2,3 трильйона гривень. Більша частина цієї суми надійде до бюджету за рахунок податків.

Також ми повідомляли, що бронювання доступне для співробітників критично важливих підприємств. Для отримання такого статусу установа має відповідати певним критеріям.

Данило Гетманцев військовий призов мобілізація бронювання економічне бронювання

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